Bursa’da gerçekleştirilen 5. Uluslararası Karate Turnuvası’na katılan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcuları turnuvadan madalyalarla döndü.

19-21 Temmuz tarihlerinde Gemlik Atatürk Spor Salonu’nda 5. Uluslararası Karate Turnuvası gerçekleştirildi. Turnuvaya 16 ülke, 26 şehir ve 122 kulüpten bin 700 sporcu katıldı. Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Pakistan, Finlandiya, Gürcistan, Yunanistan, Umman, Irak, Ürdün, Kazakistan, Filistin, Suudi Arabistan, Cezayir, Kırgızistan, Özbekistan ve Tanzanya’dan da sporcuların katılımıyla turnuva adeta festivale dönüşürken spor salonu renkli görüntülere sahne oldu. Turnuvada derece alan kız ve erkek sporculara dört farklı kategoride madalya verildi. Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün genç sporcuları da tatamide mücadele etti. Körfez Gençlerbirliği karate alt yapısı 2015 doğumlu sporcularından (24 kiloda) Elif Buğlem Yıldız bütün rakiplerini yenerek şampiyon olurken, (32 kiloda) Eslem Sude Ay, (36 kiloda) Zehra Açar, (30 kiloda) Ertuğrul Poyraz, (30 kiloda) Abdullah Oğuzkağan Eraslan ve (40 kiloda) Eymen Tarık Urak üçüncü olarak madalya aldı.

1 şampiyonluk ve 5 üçüncülük elde ettiler

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü karate antrenörü Şaban Ağaya yaptığı açıklamada, "Bursa’nın Gemlik ilçesinde bu yıl 5. düzenlenen uluslararası karate turnuvasına alt yapımızdan yetişmekte olan genç sporcularımızla katıldık. Sporcularımız; 1 şampiyonluk ve 5 üçüncülük alarak büyük başarıya imza attı. Sporcularımıza ve bizlere bütün imkanları sağlayan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ile kulüp yöneticilerimize çok teşekkür ediyoruz. Onların bu desteklerini boş çevirmeyen sporcularımızı, aileleri ve antrenörlerimizi tebrik ediyoruz” dedi.