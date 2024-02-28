İstanbul Avcılar'da dün akşam saatlerinde 4 katlı tekstil fabrikasının bodrum katında başlayan yangın, sünger depolanan alanda çıktı. Kısa sürede büyüyerek tüm binayı saran yangın, iş yerinin çevresinde bulunan 2 aracı ve yan binaları da etkiledi.

Olay esnasında iş yerinde bulunan 3 işçi yaralanırken, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Ambarlı Mahallesi Dinçer Sokak'taki tekstil fabrikasına müdahalede bulunarak yangını kontrol altına almak için yaklaşık 2 saat süren bir çaba sarf etti.

Bodrum katında başlayan yangın, binayı kullanılamaz hale getirirken, çıkış nedeni ise yapılacak olan detaylı incelemelerin ardından belirlenecek. Mahalle sakini Serkan Yılmaz, olayın mezarlık yakınlarında gerçekleştiğini belirterek, "Bu yanan yerin bir depo halinde, kumaşların depolandığı bir yer olduğunu düşünüyoruz. Ancak dışarıdan mı, yoksa araçtan mı kaynaklandığını şu an tam olarak bilmiyoruz" şeklinde ifade etti. Yangın, bölgedeki insanları endişeye sevk ederken, yetkililer olayın detaylı bir şekilde araştırılacağını belirtti.