Amerikalı senarist ve yönetmen Damien Leone’nin imzasını taşıyan korku filmi Terrifier 3 filmi için vizyondan önce ön gösterim düzenledi.İSTANBUL (İGFA) - İlk iki filmiyle korku sinemasında büyük sükse yaratan, bu yılın merakla beklenen korku yapımlarının başında gelen Terrifier 3,gerilimi doruğa çıkaran sahneleri ve güçlü senaryosuyla, yılın unutulmaz yapımları arasında yerini almayı hedefliyor. Filmde David Howard Thornton, ikonik katil palyaço karakteri Art the Clown’a yeniden hayat veriyor.Vizyon öncesi ön gösterimi düzenlenen film, sinemaseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Damien Leone'nin yazıp yönettiği Terrifier 3, Noel arifesinde huzur içinde uykuya dalan Miles County'nin hiçbir şeyden haberi olmayan sakinlerinin başına gelenleri konu ediniyor. Noel Arifesi, Art the Clown’un geri dönmesiyle kabusa dönüşüyor. Gerilim ve korkunun doruklara çıktığı bu filmde sinemaseverler, hayatta kalmak için savaşan kasaba halkı ve Art the Clown arasında soluksuz bir mücadeleye tanık olacak.

Kaynak: igf