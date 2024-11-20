

İnegöl Müteahhitler Derneği Başkanı Sabri Şen ve Başkan Yardımcıları Özhan Öztürk, Reis Yurdakul ve Yönetim kurulu Üyesi Alper Şeker, Uludağ Üniversitesi İnegöl Yerleşkesi Kampüsü İnşaat Teknolojileri bölümümü ziyaret etti. Ziyarette heyeti, Uludağ Üniversite adına Öğretim Görevlisi Alaettin Bakır, Öğretim Görevlisi Bilal Bingölbali ve Öğretim Görevlisi Engin Kalay karşıladı.

“ÖĞRENCİLERİN ŞANTİYE STAJLARINDA DAHA GERÇEKÇİ KATKI VERMEK İSTİYORUZ”

Ziyaretle ilgili bir açıklama yapan Başkan Sabri Şen, “Derneğimiz yaklaşık 200’e yakın iş insanından oluşmaktadır. İnşaat dediğimizde en önemli konu insanlara hizmet eden barınma, üretim, ticari gibi faaliyetlerin yürütüldüğü yapılar, binalar akla gelmektedir. Her ne amaca hizmet ederse etsin inşaat yapısı tüm bilimsel verileri tavizsiz bir şekilde içerisinde barındırmalıdır. Bir yapıda temelinde çatısına kadar malzeme kalitesi, yapı kimyasalları, denetlenmesi, hatta standartların en üst seviyede tutulması gibi bir çok unsuru dikkate almalıyız. Tabi bunları yaparken en önemlisi belki de nitelikli insan yetiştirilmesidir. İnşaat teknolojileri bölümünde hocalarımızla yaptığımız görüşmede öğrencilerin şantiye stajlarında daha gerçekçi katkı vermek istediğimizi ilettik.



Başkan Şen açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Diğer bir görüşme konumuz ise önümüzdeki günlerde İnegöl’e ulusal seviyede mimarlar getireceğimizi bu konuda isimler belirlediğimizi ilettik. Bu mimarlardan anlaşabildiklerimizle en az iki adet tasarım ve mimarlık üzerine konferanslar planladığımızı dolayısı ile öğrenci kardeşlerimizin de katılarak çok ciddi kazanımlarının olacağını ilettik. Aslında bizlerde bu seviyede mimarları İnegöl ile buluşturarak şehrin mimari farkındalığını arttırmak istiyoruz. Tabi bununla beraber müteahhit işini yapan arkadaşlarımızın da tasarımı en üst başlık olarak görme bilincinin daha da ileri seviyelere taşımak istiyoruz. Üniversite hocalarımız ile yaptığımız görüşmeler nihayetinde karşılıklı konularda mutabakata varılmış ve sürecin daha sağlıklı ilerlemesi için derneğimiz ile protokole bağlanması kararlaştırılmıştır. Her iki kuruluşa özellikle de öğrenci kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyoruz.”