Fitness dersleri ve yaşam tarzı ile tanınan Savaş Cebeci, bir video yayınında "İsterse dünya şampiyonu olsun, 70 kilo kimse beni dövemez" şeklinde iddialı bir açıklama yapmıştı. Bu açıklamanın ardından MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan, Savaş Cebeci'ye meydan okudu.

İkili, meydan okuma sonrasında bir ormanlık alanda buluştular. Sosyal medyada bir süredir gerçekleşen atışmaların ardından gerçekleşen buluşma, kavgaya dönüştü. Savaş Cebeci'nin kanlar içinde kaldığı anlar, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Kavga anları, olay yerinde bulunanların cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi ve bu görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.