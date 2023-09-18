Dün akşam saatlerinde gerçekleşen olayda, iki husumetli aile arasında bir düğünde başlayan tartışma, büyüyerek şiddetli bir kavga halini aldı. Kavga sırasında F.G. (21), K.G.(32), S.T. (39), E.T. (19) ve B.T. (32) taşlar, tekme ve yumruklarla yaralanırken, İ.T.(25) ise S.T.’nin (36) ateşlediği tabancadan çıkan kurşunla omzundan yaralandı. Ayrıca kavga sırasında atılan taşlar nedeniyle 2 otomobilin camları zarar gördü.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Beşiri Devlet Hastanesi'ne nakledildi ve oradan Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Batman ilinin Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü beldesi Durucak köyü Çaykenarı mezrasında olay yerine polis ekipleri sevk edilerek inceleme başlatıldı ve S.T. gözaltına alındı. Yaşanan bu şiddet olayının ardından polis soruşturmayı sürdürüyor.