Bar cinayeti faili kaçacağını düşündü ama Bursa polisi onu yakaladı Bar cinayeti faili kaçacağını düşündü ama Bursa polisi onu yakaladı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde korsan taksiler ile 22 düzensiz göçmeni yasa dışı yollar ile yurt dışına kaçırmaya çalışan 6 organizatör Jandarma tarafından yakalandı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir´den Ayvalık´a korsan taksi ile gelen göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 4 korsan takside aralarında çocukların da olduğu Afganistan ve Filistin uyruklu 22 göçmen yakalandı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda 10 adet can simidi, 3 adet can yeleği, 3 adet pompa ve 17 bin Türk Lirası para ele geçirildi.

Olaya karışan organizatörler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.