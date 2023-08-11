Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, aşırı sıcaklar, bahçe sulaması ve gereksiz su tüketiminin, su hizmetinin ağırlaşmasına sebebiyet vermesi nedeniyle bir uyarı mesajı yayınladı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, gereksiz su kullanımından kaçınılması ve sulamanın gece veya sabah erken saatlerde yapılması konusunda bir dizi uyarılarda bulunuldu.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, son yılların en sıcak yaz mevsimini yaşadığımız bugünlerde su tasarrufu çok büyük önem arz ettiğine dikkati çekti.

"Su kullanımında hizmetlerimizin daha sağlıklı ve kesintisiz devamı için abonelerimize sulama konusu başta olmak üzere su tasarrufu konusunda dikkatli olmalarını hatırlatmak istedik" denilen açıklamada, "Verimli bir kış ve ilkbahar yağışları sonucu yer altı ve yer üstü su rezervi açısından oldukça iyi durumdayız. Fakat su ihtiyacının pik yaptığı saatlerde yapılan bahçe sulaması, gereksiz su kullanımı gibi hususlar su hizmetini ağırlaştırmaktadır. Gün içerisinde yapılan bahçe sulaması ve gereksiz su kullanımı su şebekesinden fazla su çekeceğinden şebekede basınç düşmesine yol açmakta, bu da içme-kullanma su hizmetini yavaşlatmaktadır. Sulamanın özellikle içme-kullanma su ihtiyacının pik yaptığı saatler dışında; sabah erken saatler veya gece yapılması ve gereksiz su kullanımından kaçınılması, su hizmetinin kesintisiz devamını sağlayacaktır. Türkiye’ye örnek olan bilinçli su tüketimi çalışmalarımızdan çok iyi geri dönüşler alıyoruz. Su hizmetinde örnek şehir seçildik. Bu özelliklerimizin kazanılmasında abonelerimizin çok ciddi katkıları oldu. Bu hassasiyetin artarak devam edeceğine inanıyor, sağlıklı günler diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.