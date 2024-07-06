2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni’yle fakülte bazında ilk kez 4 yıllık mezunlarını verdi. Coşkuyla gerçekleşen törende öğrenciler mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.

Bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, Başiskele kampüsünde gerçekleştirildi. Törene Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Talip Emiroğlu, öğrenciler ve aileler katıldı. Renkli geçen mezuniyet töreninde bölüm birincilerine ve başarılı öğrencilere plaket ve ödüller takdim edildi. Mezuniyet yeminini eden öğrenciler keplerini havaya atarak mezun olmanın mutluluğunu yaşadı. Çocuklarının mutluluğuna ortak olan aileler ise gururlu bakışlarla öğrencileri izledi.

"Sadece mesleki başarılarının değil, aynı zamanda insani değerlerimizi de ön planda tutmanızı temenni ediyorum"

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, öğrencilerin hayatlarında yeni sayfa açtıklarına dikkat çekerek, "Bu yeni sayfada sadece mesleki başarılarının değil, aynı zamanda insani değerlerimizi de ön planda tutmanızı temenni ediyorum. Ailelerinize, topluma ve insanlığa karşı sorumluluklarınızı yerine getirirken etik ve ahlaki değerlere bağımlı bireyler olarak örnek olacağınıza inanıyorum. Mezun olduğunuz üniversiteniz ile bağınızı hiçbir zaman koparmayın. Buradaki öğretim elemanlarınızı, arkadaşlıklarınızı, dostluklarınızı, sevdiklerinizi her zaman hatırlayın" şeklinde konuştu.

Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Talip Emiroğlu ise mezunlara hayatlarında başarılar diledi.