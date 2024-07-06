A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 çeyrek finalinde Almanya'nın ev sahipliğinde Hollanda ile karşılaşacak. Olimpiyat Stadı'nda Berlin'de düzenlenecek maç TSİ 22:00'de başlayacak. Eğer milliler Hollanda'yı geçerse, 2008'den sonra ikinci kez Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale çıkacaklar. Bugün galip gelen takım, İngiltere-İsviçre maçının galibiyle 10 Temmuz'da Dortmund'da yarı finalde mücadele edecek.

HAKEMLER FRANSIZ

Başkent Berlin'deki çeyrek final maçında düdük Clement Turpin'e emanet edilecek. Maçın yardımcıları Nicolas Danos ve Benjamin Pages de Fransız hakemin yanında görev alacak. Dördüncü hakem ise Alman Felix Zwayer olacak. VAR pozisyonunda ise Fransız Jerome Brisard görev yapacak.

AY YILDIZLI EKİBİMİZ GRUPLARI İKİNCİ SIRADA TAMAMLADI

Milli takım, F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile yer aldı ve 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle grup ikincisi olarak son 16 turuna kaldı.

Son 16 turunda ise milliler, Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

PORTAKALLAR ZORLU GRUPTAN ÇIKTI

Hollanda, D Grubu'nda Fransa, Avusturya ve Polonya ile mücadele ederek 4 puanla grup aşamasını tamamladı ve en iyi üçüncüler arasından son 16 turuna yükseldi.

Son 16 turunda Romanya'yı net bir skor olan 3-0 ile geçen Hollanda, çeyrek finale adını yazdırdı.

Bu turu geçen ekip, İngiltere-İsviçre maçının galibiyle 10 Temmuz'da Dortmund'da yarı final mücadelesine çıkacak.

İSMAİL, ORKUN VE MERİH MAÇTA FORMA GİYEMEYECEK

A Milli Takım'da kart cezalıları İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü, bu maçta oynayamayacaklar.

Merih Demiral ise önceki maçta 'bozkurt işareti' yaptığı için aldığı 2 maçlık ceza nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

HAKAN VE SAMET'İN CEZASI SONA ERDİ

Milli takımda cezası sona eren kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın ise sahadaki yerini alabilecek.

Hollanda'da ise cezalı oyuncu bulunmuyor.

MUHTEMEL 11'LER:

HOLLANDA: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake; Schouten, Simons, Reijnders; Malen, Depay, Gakpo

TÜRKİYE: Mert Günok; Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu; Okay Yokuşlu, Kaan Ayhan; Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz; Arda Güler

HAKEM: Clement Turpin

STAT: Berlin Olimpiyat Stadı

SAAT: 22.00

YAYIN: TRT 1 / TRT Radyo 1 / tabii