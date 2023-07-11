Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kişi, iddiaya göre sevgilisine tacizde bulunan şahsı satırla elinden yaraladı. Gözaltına alınan saldırganın basın mensuplarına, "Namus meselesi. Yarım kalan işi tamamlayacağım" demesi dikkat çekti.

Olay, Hamidiye Mahallesi Özkonak Sokak’ta meydana geldi. Zekeriya T. (49), iddiaya göre sevgilisi Gülşen A.’ya tacizde bulunan İsmet G.(59) ile sokakta karşı karşıya geldi. Zekeriya T. elindeki satırla şahsı kovalamaya başladı. Zekeriya T., kovaladığı şahsı yakalayıp satırla elinden yaraladı. Olay yerine sevk edilen polis ekibi olaya müdahale etti. Yaralı şahıs ambulansla İnegöl Devlet hastanesine kaldırılırken, şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

"Namus meselesi" dedi

Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürülen Zekeriya T., basın mensuplarına, "Namus meselesi. Yarım kalan işi tamamlayacağım" demesi dikkat çekti.