Bilecik İl Özel İdare 2023 yılı yatırım programı çerçevesinde yapılan yatırımlar değerlendirildi.

Alpagut-Erkoca köy yolunda gerçekleşen çalışmalara Meclis Başkanı Osman Yılmaz, Genel Sekreter Seda Bayrakçı, İl Genel Meclis Üyesi Zeki Kayadelen, köy muhtarları ve yol ve ulaşım hizmetleri müdürlüğü ekipleri katılım gösterdi. Çalışmaları yerinde inceleyen yetkiler devam eden çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yol genişletme ve PMT serimi yapılmakta olan köy yolu PMT serim işlemi tamamlandıktan sonra BSK serimi gerçekleştirilerek 3000m yeni asfalt dökülerek köy halkının kullanımına açılacaktır.