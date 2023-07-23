Merkez Bankası, bankalara ihtiyaç kredilerinde 70 bin TL sınırını, konut kredilerinde ise 250 bin TL sınırını aşmamaları yönünde talimat verdi. Bankacılık sektörü, 70 bin TL'nin üzerindeki krediler için faiz oranının yetersiz olduğunu belirtti. Aynı zamanda kredi miktarlarında azalma ve vadelerde gerileme yaşandı. TL mevduat faizi yüzde 60'a dayandı ve Merkez Bankası bu değişikliklerle bankalarda kredi kanallarının neredeyse kapandığı söylendi. İhtiyaç kredilerinde 70 bin TL'nin üzerinde kredi verilmediği, ticari ve KOBİ kredilerinde yavaşlamaya gidildiği iddia ediliyor. Kamu bankalarına da yazılı talimat geldi ve tedbirler bankacılık sektöründeki iştahsızlığı ortaya koydu.