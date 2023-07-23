İnegöl'de korkunç olay!

Çeltikçi mahallesinde meydana gelen olayda motorlu testere ile odun kesen adamın, koluna ağaç parşı girdi.

Olay saat 15.00 sıralarında Çeltikçi mahallesinde bir evin bahçesinde meydana geldi. İbrahim U.(42), evinin bahçesinde motorlu testere ile odun kesmeye başladı. Kesim sırasında odundan kopan ağaç parçası koluna saplandı. Kanlar içinde bir kalan adam, özel araçla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı. Tetkiklerin ardından Genel Cerrahi Servisine alınan adamın, ameliyata alınacağı öğrenildi.

Jandama olayla ilgili soruşturma başlattı.