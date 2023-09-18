Kredi notu, kredi ve kredi kartı ödemelerinin düzenli ve zamanında yapılmayışı nedeniyle düşme eğilimi gösteren ,finansal yapıda ortaya çıkan bozulmanın bir işaretidir. Bankaların kredi temini yapacakları müşterilerinden bu esnada talep edecekleri kredi notu açılacak kredinin miktar, faiz ve vade süresine etki edecektir. Kredi notu düşük olan bir banka müşterisi Türkiye otalamalarında 1400 puan seviyesinin altındaysa kredi onayı almak ve istediği vade ve faiz oranında kredi almak istiyorsa kredi notunu arttırma yolunda girişimde bulunmalıdır.

Kredi notu başta ödemelerde yaşanan düzensizlik olmak üzere, gereksiz ve sık yapılan kredi başvuruları, yeni kredi kullanımı, mevcut borç durumu kredi notunu etkileyen başlıca öğelerdir. Kredi ve kredi kartı kullanımı disiplin ve düzenli ödeme isteyen banka kaynaklarıdır.

Kredi notu düşük olan biri bu notu arttırmak için neler dikkat etmelidir?

Öncelikle kişi mevcut borçlarını ödemede zorluk yaşadığı bir dönemde ise borcu yapılandırması fikrini akla getirmeli ve borcun vade süresini uzatarak aylık ödenecek taksit miktarını düşürmelidir. Bu yöntem tercih edildiğinde kullanılan krediye ait ödenecek meblağ artacak fakat aylık ödenecek kredi miktarı azalacaktır.

Birden fazla kredi kullanımı yaptıysanız ve buna dair borç ödemesi yapıyorsanız borçları aynı bankada tek bir kredide birleştirmek gelir tarihinizle orantılı olarak ödemelerini yapabilmek ve borç yönetimi yapabilmek adına önemlidir.

Eğer gayrimenkul sahibi iseniz bu gayrimenkul ipotek ettirerek ipotekli ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Bu kredi kullanımı diğer ihtiyaç kredisi kullanımın göre ipotek masrafı ,ekspertiz ücreti gibi ek maliyet unsurları içermektedir. Bu kredi kullanımı kullanmakta olduğunuz kredi miktarını % 50 oranında artıracaktır fakat bu maliyet unsurları da akıldan çıkarılmamalıdır.

Kredi burcundan dolayı takibe düşüldüyse neler yapılmalıdır?

Kredi borcundan dolayı takip sürecinin yaşanması borcun yönetilemediği bir durumdur ve bankaların olumsuz karşıladığı bir hadisedir. Takibe düşmüş bir kredi veya kredi kartı borcunuz varsa burada banka ile uzlaşmaya gitmek ve taksitlendirme seçeneklerini kullanıp vadeyi uzatmak doğru bir çözüm olacaktır. Bankalarda bu süreçte sizinle anlaşmaya gidebilmek için bu yolu tercih edecektir. Borçların vade sürelerini uzatmanın ödeme kolaylığı sağlayacağı bilinmeli ve bu konuya dikkat edilmelidir .

Hangi taktik uygulamaları kredi notunu tekrar yükseltir?

vadesiz hesaba aylık gelirinizin yatmasını sağlayın.

Fatura ,kira ödemesi gibi ödemelerinizi bu hesaptan yapın

Para transfer işlemlerinizi bu hesabı kullanarak gerçekleştirin.

düşük limitli kredi kartı başvurusu yapın karta ait ödemeyi son ödem tarihinden önce yapın

vadeli hesap açtırın ve vade süresi dolduğunda hesabı yenilemeyin

vade süresi daha uzun olan başka bir hesap açtırın

Kredi notu,Banka,finansal kuruluşlar ile piyasada yer alan pekçok sektör tarafından talep edilen finansal karne niteliğinde olan bir veridir. Kredi notu finansal hayatı aktif olan bazı kişilerde dönem dönem düşüşe geçerek bankalarla olan ilişkileri zora sokmaktadır. Kredibıll müşteri pozisyonuna gelmekse eski borçları sıfırlayarak kazanılmamakta bunun için tekrar banka ürünleri üzerinden yeni bir ilişki geliştirmek gerekmektedir.