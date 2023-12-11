Kripto para piyasalarına yönelik çalışmalar devam ediyor. SPK kripto varlıkların kaderini belirleyecek vergi sistemi ile Hazine Maliye Bakanlığının ilk adımları yeni yılda kripto varlıkların kaderini değiştirecek. İşte konu ile ilgili merak edilen ilk detaylar…

Kripto para piyasalarına yönelik yasal düzenleme TBMM'de görüşülmeye başlanıyor. Yeni yıl ile birlikte kripto para düzenlemesi meclisten geçerek yasalaşacak. Kripto para varlıkları artık Türkiye tarafından da tanımlanacak ve üzerinden işlem vergisi alınacak.

Kripto Paraya Sıkı Denetim Geliyor!

Devletin usulsüzlükleri önleyebilmek ve kara para aklamanın önüne geçebilmek için bu kararı aldığı ifade ediliyor. Bu hamle kripto para piyasalarında da köklü değişiklikleri beraberinde getirecek.

Kripto Varlığından Vergi Alınacak!

Artık kripto para yasal çerçeve düzleminde anayasada yerini alacak. Düzenleme kapsamında kripto para piyasalarında alım-satım işlemleri sırasında kazançlar üzerinden vergi alınmasına yönelik yeşil ışık yakıldı.

Yılbaşından Sonra Mecliste Olacak!

İlerleyen dönemde kripto para varlıklarının ihraç edilmesine yönelik tüm yetki artık Sermaye Piyasası Kurulunun yönetiminde olacak. Kripto para varlıklarına yönelik yeni yasal düzenlemenin yılbaşından sonra mecliste olması bekleniyor.