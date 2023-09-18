Günümüzde kredi kartları pek çok kişi tarafından birden fazla kullanılan ve kişinin nakit taşımaması durumlarında taksitli ya da tek çekim alışveriş yapmasına olanak sunan banka hizmetleridir. Kredi kartı kullanmayan sayısı gün geçtikçe azalırken, kredi kartlarını düzenli ve disiplinli kullanamayan kişiler yaşadıkları faiz problemleri ve ödeme güçlükleri nedeni ile kullandıkları kredi kartlarını iptal ettirmek istemektedirler.

Bankalar müşteri potansiyellerini arttırmak ve sunmuş olduğu kredi kartlarının kullanıcı sayılarını arttırmak için kredi kartı başvurularında pek çok avantajlı kartları müşterilerine sunmakta ve kredi kartı başvurularına gerekli incelemeler sonucunda anında olumlu dönüş yapmaktadır.

Ancak bu durum kişilerin kredi kartlarını iptal etmelerinde söz konusu değildir. Kredi kartlarının çıkarılması esnasında bankaların sunmuş olduğu kolaylıklar Kredi Kartı İptali söz konusu olduğunda uzun bir süreç içerisinde girebilmektedir. Bankaların yoğun isteği üzerinde ya da kişinin kendi talebi doğrultusunda alınan kredi kartlarının iptali düşünüldüğünde kişinin banka ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

Telefonla Kredi Kartı İptali

Bankanın telefon bankacılığı kanalı üzerinden müşteri temsilcisi ile yapılan görüşme esnasında talebin bildirilmesi ile banka yetkilisi iptal işleminin nedenini sormaktadır. Kişiler kartların iptali hususunda ne kadar kesin fikirli olsalar dahi bankalar müşterileri potansiyellerini düşürmemek için kartın iptal edilmemesi koşulu ile avantajlar sunabilmektedir. Talebin beyan edilmesine karşılık olarak yetkili tarafından sunulan avantaj ya ta fırsatlar veya kart limitinin azaltılmasına yönelik geri bildirim teklifleri olabilmektedir. Bu tekliflerin kabul edilmemesi halinde kredi kartı 1 hafta içerisinde iptal edilecektir.

Şubeden Kredi Kartı İptali

Kredi kartı iptal işlemleri için bankanın şubesine başvuru yapmak da mümkündür. Telefon bankacılığı ile herhangi bir sonuç alınamaması ya da kişinin işlem hakkında kesin bir sürecin başlamış olmasına güvenmemesi halinde ve bir belge alarak kesin bilgi sahibi olmak istemesi halinde direk şubeye başvuruda bulunulabilir. Kredi kartının iptal edilmesi hususunda dilekçe yazılarak direk banka yetkilisine teslim edilmesi ile de bu süreç başlatılabilmektedir. Banka yetkilisi kart sahibinin kimlik fotokopisini beyan etmesini isteyecektir. Bu işlemin sonrasında da Kredi Kartı İptali gerçekleşmektedir.

İnternetten Kredi Kartı İptali

İnternet bankacılığı üzerinden kredi kartı iptal işleminin gerçekleştirilebilmesi için mobil bankacılık ya da internet bankacılğı şifresinin alınması gerekmektedir. İnternet bankacılığı ve mobil bankacılık kanalına giriş yapılmasının ardından kredi kartları bölümü üzerinden kartın iptal işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Ancak internet bankacılığı kanalı ile yapılan iptal talebinin telefon bankacılığı aracılığı ile de teyit edilmesi önerilmektedir.

Unutulmaması gerekir ki kredi kartını iptal ettirmek isteyen kişilerin öncelikle karta ait tüm borçlarını kapatması gerektiğidir. Taksitle yapılmış olan tüm alışverişler dahil olmak üzere tüm borçların kapatıldığından emin olunması şarttır. Aksi takdirde banka iptal işlemini onaylamamaktadır. Ayrıca kredi kartının iptal edilmesine yönelik yapılan görüşmeler esnasında banka yetkililerinin tekliflerini onaylamamak da oldukça önemlidir. Tekliflere verilen red cevabının ardından kredi kartı 7 gün içerisinde iptal edilmemiş ise tekrar banka şubesine başvuruda bulunulabilir hatta hukuki işlem yaparak hak talep edilebilmektedir.