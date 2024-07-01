Bugünden itibaren, kredi kartlarında şifre gerektirmeden temassız ödeme yapma işleminde yeni bir dönem başlıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), nisan ayında yaptığı duyuruyla temassız kart ödemelerinde şifresiz işlem limitinin 750 TL'den 1.500 TL'ye yükseltileceğini açıklamıştı. Bu yeni düzenleme, 1 Temmuz 2022'de belirlenen 750 TL limitinin iki yıl sonra güncellenmesi anlamına geliyor.

Temassız Ödemeler Koronavirüs Sonrası Yükselişte

COVID-19 pandemisinin etkisiyle birlikte, tüketiciler arasında hijyen hassasiyeti arttı ve temassız ödeme yöntemlerine olan talep hızla yükseldi. Bu durum, virüs bulaşma riskini azaltmak isteyen birçok kişinin temassız ödeme yöntemlerini tercih etmesine yol açtı.

Kredi Kartı Sayısında %15 Artış

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, 2023 yılının Mayıs ayı itibarıyla kredi kartı sayısında geçen yıla göre %15 oranında bir artış yaşandı. Banka kartı sayısında %8 ve ön ödemeli kart sayısında ise %21 oranında artış görüldü. Toplam kart sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre %13 artarak 409,5 milyon adede ulaştı.

Kartlı Ödemeler Hızla Artıyor

Mayıs ayında, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre %103 artarak 1.273,0 milyar TL'ye ulaştı. Bu tutarın 1.072,9 milyar TL'si kredi kartlarıyla yapılırken, 176,7 milyar TL'si banka kartları ve 23,4 milyar TL'si ön ödemeli kartlarla gerçekleştirildi.

Geçen yıla kıyasla, kredi kartıyla yapılan ödemeler %111, banka kartıyla yapılan ödemeler %64 ve ön ödemeli kartlarla yapılan ödemeler %129 oranında arttı. Mayıs ayında, toplamda 1,58 milyar adet kartlı ödeme yapıldı ve bu, geçen yılın aynı dönemine göre %22'lik bir artışı temsil ediyor. Bu ödemelerin 897,7 milyonu kredi kartlarıyla, 569,2 milyonu banka kartlarıyla ve 118 milyonu ön ödemeli kartlarla yapıldı.

Temassız Ödemeler %33 Arttı

Temassız ödeme işlemleri geçen yılın aynı dönemine göre %33 oranında artış gösterdi. İnternetten yapılan kartlı ödemeler ise %108 artarak 374,3 milyar TL'ye ulaştı. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı %29 oldu.

Mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemenin yaklaşık 4'ü temassız gerçekleşti. Bu da temassız ödemelerin ne kadar yaygınlaştığını gösteriyor. Temassız ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine göre %33 artarak 1.028,2 milyon adede ulaşırken, temassız ödeme tutarı %137 artarak 377,6 milyar TL oldu.