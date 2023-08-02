Uzmanlar, sıcak havalarda güneş altında uzun süre kalmamaya dikkat çekiyor. İç hastalıkları uzmanı Dr. Muhittin Pekuz, özellikle yaşlılar, çocuklar, gebe kadınlar ve kronik hastalığı olanların güneş çarpmasından etkilendiğini belirtiyor.

Yüksek sıcaklık ve nem sonucu vücuttan sıvı ve tuz kaybı yaşandığını vurgulayan Dr. Pekuz, bu durumun kişide halsizlik, yorgunluk, bitkinlik, baş dönmesi, baş ağrısı, bulantı, ellerde ve kollarda uyuşma, kas ağrısı, şuur bozukluğu ve huzursuzluk gibi belirtilere yol açabileceğini ifade ediyor. Sıcak havadan ve güneşten korunmak için özellikle saat 11.00 ile 16.00 arasında dışarı çıkılmaması ve şapka, güneş gözlüğü ve şemsiye gibi koruyucu ekipmanların kullanılması öneriliyor. Terlemeyi önlemek ve sıvı kaybını telafi etmek için açık renkte ve pamuksu kıyafetlerin tercih edilmesi, koyu renkli ve sentetik kıyafetlerden kaçınılması gerektiği belirtiliyor. Dr. Pekuz, sıvı tüketimini arttırmak için şekersiz ve asidik içeriği olmayan içeceklerin tercih edilmesini öneriyor; soda, ayran, su, açık çay veya limonlu çay gibi içeceklerin tüketilmesinin faydalı olduğunu vurguluyor.

Dr. Pekuz ayrıca, aşırı sıcaklarda kronik hastalığı olan kişilerin de dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor. Kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, böbrek yetmezliği, diyaliz hastaları, kronik akciğer ve solunum hastalığı bulunan kişilerin bu havada kendilerine özellikle dikkat etmeleri gerektiğini belirtiyor. Güneş çarpması veya sıcak çarpması belirtileri gözlemlendiğinde gerekli tedavinin zamanında yapılmamasının ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini ifade ediyor.

Uzmanlar, güneş çarpmasını ve sıcak çarpmasını hafife almayarak, alınacak önlemlerin önemini vurguluyorlar. Bu şekilde, sıcak havalardan kaynaklı istenmeyen sonuçlarla karşılaşmaktan kaçınmak mümkün olacaktır.