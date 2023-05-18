Psikolojik Danışman Bahar Özhan, toplum olarak son zamanlarda yaşadığımız olaylara bağlı günlük yaşantımızı da oldukça etkileyen ve bizi kronik mutsuzluk ile depresyona doğru götüren ruh halimizin sebeplerini ve yapılması gerekeni anlattı.Merve ÖZDEMİR ÇEVİK - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - “Bir süredir 'Nasılsın?' sorusuna gülümsemeyle gelen, dolu dolu 'İyiyim.' yanıtını almıyorum.” diyerek sözlerine başlayan Psikolojik Danışman Bahar Özhan, kronik mutsuzluk ve depresyonla yönelik önemli ipuçları verdi.

Psikolojik Danışman Bahar Özhan, kronik mutsuzluk ve depresyonun son zamanlarda kendisinin ve meslektaşlarının sıklıkla çalıştığı konulardan birisi olduğunu belirtirken, terapi sürecinden geçmenin son derece önemli olduğunu söyledi.

TERAPİ SÜRECİNDEN GEÇMEK ÖNEMLİ

Sürekli üzgün olma hali, hareket azlığı, günlük aktivitelerden zevk alamama, iştah kaybı, uykuya dalmada güçlük ya da sürekli uyku hali, intihar düşünceleri belirtileriyle genelde çevresi tarafından gelen yardım talebiyle başlayan danışma süreci beraberinde ilaç tedavisi için yapılan yönlendirmeyle devam ettiğini kaydeden Özhan, "Depresyon, keşke filmlerdeki gibi çikolata yiyerek, battaniyenin altında şömine başında film izleyerek baş edilecek kadar basit olsa" yorumunu yaptı.

"Fırtınanın gelmesini engellemekle mi uğraşıyorsunuz yoksa fırtınanın gelme ihtimaline karşı bir eylem planınız hazır mı?" diye soran Özhan, "Gereken sorumluluğu aldıktan sonra olacak olana karşı sağlam bir kabulleniş kendine yönelik öfkeye, üzüntüye, hayal kırıklığına serin bir su gibi gelir. Mutlaka tedavi edilmesi gereken, terapi sürecinden geçmenin önemli olduğu, hele ki hastalığın artışına binaen giderek toplumsallaşan bu rahatsızlığa müdahale hayati önem taşıyor” değerlendirmesinde bulundu.