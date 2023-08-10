72 yaşındaki Zilha Gazi, 11 yıl boyunca süren gizemli uyku hali rahatsızlığını, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi'nde doğru teşhis ve tedavi ile aşarak normal yaşamına geri döndü. Gazi'nin rahatsızlığı 11 yıl önce başlamış ve o günden bu yana farklı doktorlar tarafından çeşitli teşhisler konularak tedavi edilmeye çalışılmıştı.

Gazi'nin eşi, hayat arkadaşı Hasan Gazi, uzun yıllar boyunca eşinin sağlığına kavuşabilmesi için araştırmalar yaparak çabaladı. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nin yeni açılan Nöroloji bölümüne başvurarak Zilha Gazi'nin durumunu daha fazla anlamaya çalıştı. Nöroloji Uzmanı Dr. Tansel Ünal, Zilha Gazi'nin göz kapaklarının bile açılmasının güç olduğu belirti ve bulgularını değerlendirerek Parkinson Plus Sendromu'nun bir alt tipi olduğunu tespit etti. Bu doğru teşhis sonucunda başlanan tedavi, Zilha Gazi'nin 15 gün gibi kısa bir sürede eski sağlığına kavuşmasını sağladı.

Uzm. Dr. Tansel Ünal, insan ömrünün uzadıkça nörodejeneratif hastalıklara yakalanma ihtimalinin arttığını belirtirken, hastalıkların çoğunlukla genetik bazı faktörlere dayalı olarak sinir sisteminin yıpranması sonucu ortaya çıktığını vurguladı. Tanı ve tedavinin hasta özelinde planlanması gerektiğini ifade eden Ünal, Zilha Gazi'nin eski tedavilerinin yavaşça sonlandırıldığını ve yeni bir tedavi planı ile ilaç dozlarının ayarlandığını açıkladı.

Zilha Gazi, artık hiçbir destek olmadan yürüyebiliyor, ev işlerini yapabiliyor ve normal bir hayat sürdürebiliyor. Eşi Hasan Gazi, uzun süren çabalarının sonucunda karısının sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşarken, Dr. Tansel Ünal da doğru teşhis ve tedavinin hastaların hayatını nasıl olumlu şekilde değiştirebileceğini bir kez daha göstermiş oldu.