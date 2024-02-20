Market zincirleri ile rekabet etmekte zorlanan küçük esnaf, B2B ticarette yeni bir çağ ile üreticilerle aracısız buluşarak rekabet edebilir hale geliyor.

B2B internet ticaretinde yeni bir çağ başlıyor. Bu sistemle üreticiler ile son satıcılar arada aracı olmadan ürünlerini tahsis edebilecek ve zincir marketlerdeki fiyat skalasını yakalayarak rekabet edebilir duruma gelecek. Proje yerel esnafın üreticilerle doğrudan iletişim kurmasını sağlayarak, aracıların ortadan kalkmasını sağlıyor. Bu yenilikçi yaklaşım sayesinde işletmelerin kar marjı artıyor ve daha geniş bir ürün yelpazesi sunuluyor. Esnafın ürün tedarikini kolaylaştırarak işletme süreçlerini optimize eden bu platform sayesinde hızlı ve güvenilir bir şekilde ürün temin edebilmesi ile işletmelerin rekabet gücü artacak. 2018’den itibaren küçük esnafı ihtiyacı olan binlerce çeşit ürünle çok kısa zamanda iade garantili ve aracısız olarak buluşturan proje, Kasım 2023 itibarı ile faaliyete geçirdiği hizmeti ile üreticilere 81 ve 922 ilçede bakkaldan eczaneye, nalburdan kırtasiyeye kadar tüm yerel esnafa sıfır yatırım maliyeti ile aracısız şekilde ulaşma fırsatı sunuyor.

Proje ile ToptanTR.com kurucu ve CEO’su Sezgin Şener, “Projeye ilk başladığımızda ağırlığımız çeyrek asırlık tecrübemiz bulunan hızlı tüketim ürünleriydi, ancak proje büyüdüğünde geleneksel kanaldaki birçok farklı esnafın da aracılardan dolayı çok pahalı ürün aldığını ve müşterilerine hizmet vermekte zorlandıklarını tespit ettik. Mahallelerimizdeki manavdan nalbura, kırtasiyeciden züccaciye kadar tüm esnafın aynı dertten mustarip olduğunu görünce bu projeyi tüm esnafa uygun nasıl kurgulayabiliriz fikri ile yola çıktığımızda tüm sektörlerden farklı üreticilerin direkt olarak kendisine mağaza açtırarak aracısız olarak esnafa ulaşabilmesini sağlayan pazaryeri iş modelini gündemimize aldık. Bu tarih itibari ile tüm pazarlama, satış, lojistik ve yazılım ekiplerimizi bu projenin geliştirilmesine yönlendirdik” dedi.

Üretici de, esnafta, son tüketici de mutlu olacak

Esnaf ile üretici arasındaki aracıların tamamını sistemin dışına çıkaracaklarını belirten Şener, “Süreç içerisinde ihtiyaçların doğru tespiti için birçok üretici, esnaf ve STK’lar ile ortak toplantılar yaparak en optimum projeyi kurguladık. Bu modelimizde üreticinin ihtiyaç duyduğu tüm pazarlama altyapıları mevcut, örneğin x markanın üreticisi sadece bakkallara özel veya sadece eczanelere özel kampanyalar çıkabiliyor ve bu kampanyalara il, ilçe, mahalleye kadar sınırlayabiliyor. Ayrıca tüm fiyat kontrolü kendisinde olduğu için sürecin tamamını uçtan uca raporlayabiliyor. Esnafla üretici arasındaki aracıların tamamını sistemin dışına çıkaracaklarını ve bu sayede hem üreticinin hem esnafın hem de esnaftan alışveriş yapan son tüketicilerin tamamının mutlu olacağı mükemmel bir projeyi ortaya çıkarmanın haklı gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Tahsilat sorunu tarih oluyor

Üretici ile esnaf arasındaki en büyük sorunlardan bir tanesinin tahsilat sorunu olduğuna dikkat çeken Şener, “Bizim aracı olduğumuz, üzerimizden yapılan satışlarda herhangi bir tahsilat riski yok. Çünkü ToptanTR.com üzerinde yapılan işlemlerde para ödenmiş oluyor. Hatta alışveriş yapan esnaf özelinde tüm banka kartlarına cazip şartlar ile ilave taksitler, birçok banka üzerinden kredi kullandırım, ve havale/eft ödemelerinde özel indirimler gibi ek ödeme opsiyonlarımız var. Esnaflarımızı hem bu seçenekler konusunda bilgilendiriyor hem de bu ek ödeme opsiyonlarından faydalanmalarını sağlıyoruz. Esnafımız artık kendisine en uygun olan ödeme opsiyonlarıyla ürün tedariğini yapabiliyor. Üreticinin de para garantisi var. Yani ‘malı sattım parası gelecek mi gelmeyecek mi’ sorunu yaşanmıyor” diye konuştu.

Pazaryeri ile ürün portföyleri genişliyor

Sezgin Şener, “Bizim ana müşteri portföyümüz bakkal, market, eczane gibi yerlerdi. Ama şu anda pazaryeri olduğumuz için her sektörden üretici bizde mağazasını açabiliyor. Televizyon satana da, soba üretene de burada mağaza açma imkanı sunuyoruz. Artık A’dan Z’ye caddede gördüğümüz bütün esnafların uçtan uca tüm ihtiyaçlarını karşılayacağı bir platform oluyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin her yerine hızlı ve güvenilir dağıtım

ToptanTR Pazaryeri, kargo sisteminin çalıştığı Türkiye’nin dört bir yanına hızlı ve güvenilir bir şekilde ürün dağıtımı sağlayarak lojistik sorunları ortadan kaldırıyor. Yaygın dağıtım ağı ve yüzbinlerce sevkiyatlık kapasitesi ile en uygun ve en verimli şartlarda ürünlerin üreticilerden esnaflara ulaştırılasına aracılık ediyor. Bu sistem sayesinde işletmelerin tedarik süreçleri optimize ediliyor ve müşteri memnuniyeti artıyor. Türkiye’nin tamamına, tüm illere, tüm ilçelere, tüm mahallelere kargo sisteminin çalıştığı her yere gittiklerini anlatan Şener, gelen siparişleri Türkiye’nin tüm bölgelerindeki üreticisinden alıp, ilgili esnafa teslim edebilecek ciddi bir lojistik altyapısını da kurduklarını dile getirdi.

Faturalı ve uygun fiyatlı ürünleri direkt olarak üreticisinden alabilme fırsatı

Ticaret ekosisteminin ana sorunu olan tahsilat risklerini, aracıların oluşturduğu ek maliyetleri tamamen ortadan kaldıran ToptanTR Pazaryeri, ek maliyetler ve bütçeler olmadan, en güncel teknolojiler ile donatılmış ara yüzler ile en verimli ekonomik lojistik modelleri ile birleştirerek yerel esnafa üretici garantili, faturalı ve uygun fiyatlı ürünleri direkt olarak üreticisinden alabilme fırsatı veriyor. Bu sayede küçük esnaf artık on binlerce şubesi olan zincir marketler ile rekabet edebiliyor. Bu proje ile dağılım maliyetleri düşen üretici de bağımlı olduğu büyük zincirlere alternatif olarak on binlerce esnafa aracısız ve düşük maliyetler ile ürünlerini hem pazarlama hem de satabilme olanağına kavuşmuş oluyor. Kasım 2023’te faaliyete giren projesi ile 2023 yılı sonuna kadar farklı sektörlerden 50 seçkin üreticiye mağaza açtırarak sistemin altyapısını oturtmayı başardı. 2024 yılında ise ürünlerini tüm Türkiye’ye dağıtmak isteyen binlerce üreticiye kapılarını açacak.