Doybox Bidaa, çalışan sayısı 5 ile 20 arasında olan işletmelerin yemek sorunlarına çözüm sunmak hedefiyle yenilikçi bir proje geliştirdi. Firmanın Satış ve Pazarlama Yöneticisi Müge Gölcü, küçük işletmelerin öğle yemeği konusunda ciddi sıkıntılar yaşadığını belirterek, "Ev yemeği tadında, koruyucu madde içermeyen ve ekonomik menüler hazırlayarak bu ihtiyaca çözüm üretiyoruz" dedi.

Doybox Bidaa’nın hizmeti, Türkiye genelinde aynı şehirde birden fazla şubesi bulunan işletmeleri kapsıyor. Özellikle kargo şirketleri, bankalar ve zincir marketler gibi 5 ile 20 çalışanı olan şubelere yönelik çözümler sunuluyor. Müge Gölcü, "Bidaa ürünleri, buzdolabında 30 gün saklanabiliyor. Mikrodalga Fırın, airfryer veya tavada birkaç dakika içinde sıcak servis edilebilecek şekilde tasarlandı. Geleneksel ev yemeği lezzetinde, sağlıklı ve oldukça ekonomik ürünlerimizle işletmelerin yemek sorununu ortadan kaldırıyoruz" diye konuştu.

Bursa merkezde tüm küçük işletmelere hizmet verdiklerini belirten Müge Gölcü, "Bursa’da şube şartı olmaksızın, çalışan sayısı 5 ile 20 arasında olan her işletmeye ulaşıyoruz. İşletmenizin yemek sorununu çözmek için buradayız. Çalışan sayısı az olan işletmelerin yemek sorununu tamamen ortadan kaldırıyoruz" şeklinde konuştu.

Doybox Bidaa’nın menüleri, koruyucu madde içermemesi ve ev yemeği lezzeti sunmasıyla dikkat çekiyor. Bu ürünler, sağlıklı beslenmeyi ön planda tutan küçük işletmelerin tercih ettiği yenilikçi bir çözüm olarak öne çıkıyor. İşletmeler hem ekonomik fiyatlarla personeline kaliteli yemek sunabiliyor hem de zamandan tasarruf sağlıyor.