

İnegöl Entegre Et ve Süt Mam. Yem San. Ve Tic. Ltd. Sti. Vekilleri Av. Mehmet Acarbay, Av. Hüseyin Acarbay ve Av.Merve Kamberoğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Kısa bir süre önce yerel haber sitelerinde "Mezbaha dosyası 600 milyonluk kamu zararı" manşetleri ile ismi açıkça verilmemekle birlikte müvekkilimiz INEGÖL ENTEGRE ET VE SÜT MAMÜLLERI YEM SANAYI PAZARLAMA IHT. IHR. LTD. STI. aleyhine asılsız, haksız ve hukuki dayanaktan yoksun bir takım itham ve isnatlarda bulunulmuştur. Müvekkil şirket tarafından İnegöl’ümüze kazandırılan, bölgenin en modern tesisinin bazı siyasi parti yöneticileri tarafından siyasi malzeme konusu yapıldığını ne yazık ki üzülerek ve şaşkınlıkla izledik. İnegöl’ümüzün nüfusunun 25.000 civarında bulunduğu zamanlarla mezbaha hizmeti İnegöl Belediyesi tarafından verilmekte idi. Ancak nüfusunun 300.000’lerin üzerine çıktığı göz önüne alındığında, mezbahanın kapasitesinin küçük, teknolojisinin de eski olması nedeniyle kasap esnafının ihtiyacını karşılamakta yetersiz kalmaktaydı. Kasap esnafı da hayvanlarını çevre il ve ilçelerde kestirmekte, bu durum zaman kaybına neden oldugu gibi maddi açıdan da satılan etin maliyetini de olumsuz etkiliyordu. Ayrıca kaçak hayvan kesimleri büyük oranda arttırmıştı. Bu da halkımızın sağlığı için büyük bir risk oluşturmaktaydı. Kısacası İnegöl'ün acilen kapasitesi büyük, modern bir kesimhaneye ihtiyacı bulunmaktaydı. Bu ihtiyacın önemi kavrayan İnegöl Belediyesi, İnegöl'deki kasap esnafının büyük çoğunluğun oluşturduğu İnegöl Kasaplar Temin Tevzi Kooperatifi'ne ihale yolu ile mezbaha yapılmak kaydı ile arsa satmıştır.

Kooperatif yöneticileri, fizibilite raporu hazırlatarak yapacakları tesisin maliyetini tespit ettirmişlerdir. Ancak tesisin maliyetinin büyüklüğü nedeniyle kooperatif üyelerinden bazıları aidatları ödeyemeyecekleri için bir kısmı da bu yatırıma inanmadıkları için olumsuz tavır almışlardır.

Bunun üzerine kooperatif üyelerinden ve üye olmayan kasap esnaflarından oluşan ve vekili bulunduğumuz şirket kurulmuştur. Belediyemizin şartlı tahsisini yerine getirebilmek için Kasaplar Temin Tevzi Kooperatifi, taşınmazın müvekkil şirkete satısına oybirliği ile karar vermiştir.

Şirket ortaklarının maddi ve manevi fedakarlıkları ile Marmara Bölgesinin en modern entegre tesisi İnegöl'e kazandırılmıştır. Bu tesis, İnegöl Belediyesi'nin desteği kadar belki de daha çok Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKKDK) desteği ile gerçekleşmiştir. Zira bu kurum, tesisin inşaat projesinin yanı sıra makina ekipman projesinin %50 sini hibe olarak ödemiştir.

Siyasi parti ilçe başkanının, savcıları göreve çağırması ise konuya ilişkin bilgisinin bulunmadığının veya tek yanlı yönlendirildiğini göstermektedir. Söyle ki: Kasaplar Kooperatif üyelerinden bazıları tarafından, müvekkillerim hakkında zimmet, görevi kötüye kullanma suçu isnadı ile İnegöl C. Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur.

2016/3159 numarası ile başlatılan soruşturma sonunda 2019/2858 sayılı takipsizlik kararı verilmiş, bu karara müstekilerce itiraz edilmişse de itirazları reddedilerek müvekkillerimin aklanmasına ilişkin karar kesinleşmiştir. Savcılık soruşturmasından bekledikleri neticeyi alamayan bazı kooperatif üyelerinin hukuk mahkemelerine açtığı davalar da İnegöl 3.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/154 esas 2020/87 sayılı kararı ile reddedilmiş ve bu karar Yargıtay 6. Hukuk Dairesi'nin 2022/4453 esas 2023/3925 karar sayılı kararı ile de onanmıştır.

Özetle yargıdan istediği neticeyi alamayan bu kişiler simdi de siyasi partilerden destek arayışlarına girişmişlerdir.

Siyasi parti temsilcilerinin kamu zararı iddialarının ise hiçbir tutarlılığı yoktur.

Müvekkil şirket bu tesisi yaparak, halkın sağlığını ön plana alarak, kaçak hayvan kesiminin azaltmış, halkın daha uygun fiyatla et tüketmesini sağlamış, bu şekilde kamu hizmeti görmüş ve halen de görmektedir. Bu sebeple ortada kamu zararı değil aksine kamunun yararı bulunmaktadır. Siyasi parti temsilcileri kamu kurumlarının teşvik ve desteklerini kamu zararı olarak gördükleri anlaşılmaktadır. Onların bakış açısıyla bakıldığında, Tarım Bakanlığı, TKKDK'nın bu tesisin yapımında şirketimize verdiği %50 hibe desteği ile çiftçiye verdiği dönüm bası destek, yine Halk Bankasının esnafa verdiği düşük faizli kredi, ziraat bankasının ziraatçiye verdiği destek, Belediye ile Ticaret Odaları'nın müşterek kurulusu olan Organize Sanayi Bölgelerinde sanayiciye verilen arsa tahsisleri bu bakış açısına göre hep kamu zararıdır.

Kısacası belediyenin ve Tarım Bakanlığı'nın şirketimize desteği özel bir destek değildir. Bu destek mevzuata uygun ve onaylanan her projeye verilmektedir. Her kişi ve kuruluş da bu destekten yararlanabilmektedir.

Açıklamaya çalıştığımız nedenlerle kamu zararı ile yatırım teşviklerinin ayırdında olmayan kişi ve kuruluşların, yatırım destek ve teşviklerini haksız kazanç ve yolsuzluk olarak değerlendirmeleri iyi niyetten uzaktır ve siyasi rant pesinde koşmak olarak değerlendirilmelidir. Ancak haksız ve gerçeğe aykırı iddia ve ithamlarda bulunan kişiler hakkında yasal yollara müracaat edileceğini sayın halkımıza saygı ile duyururuz.”

Kaynak: BÜLTEN