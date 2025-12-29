Karşılaşma sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Sultan Su İnegölspor Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu, “İlk yarıyı kazasız belasız ve üç puanla bitirdik. Teknik heyetimize, futbolcu kardeşlerimize ve bu soğuk havada bile bizleri yalnız bırakmayan taraftarlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ligin ilk yarısını 34 puanla tamamladık. Daha yüksek puanlar olabilir miydi? Elbette olabilirdi. Ancak bu puanı yakalamak, tüm kamuoyu ve bizler için sezon başında bir hayaldi. Takımımız sezon başından bu yana ciddi bir direnç gösterdi ve taşlar çok güzel yerine oturdu. Teknik heyetimizin, hocamızın, futbolcu kardeşlerimizin ve şehrimizin destek veren tüm kesimlerinin bu başarıda katkısı var. İlk yarının bu şekilde bitmesi bizi mutlu etti. Hedefimiz ilk beşti, altıncı sırada bitirdik ama aramızda çok az bir puan farkı var.” dedi.

MALİ DİSİPLİN VE ŞEHİR DESTEĞİ: “KARINCA MİSALİ NİYET ORTAYA KOYANLAR VAR”

Kani Ademoğlu kulübün ayakta kalmasında şehrin dinamiklerinin büyük rol oynadığını ifade ederek, “Mali disipline baktığımızda yoruluyor muyuz? Evet, gerçekten yoruluyoruz. Ancak İnegöl’ün değerlerine sahip çıkan insanlar var. Sezona başlarken Belediye Başkanımız Alper Taban ve Kaymakamımız Eren Arslan öncülüğünde; AK Parti Bursa Milletvekilimiz Ayhan Salman, AK Parti İnegöl İlçe Başkanımız Mustafa Durmuş, MHP İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram ve diğer siyasi parti ilçe başkanları bireysel olarak niyet ortaya koyarak destek verdiler. Ana sponsorumuz Sultan Su’ya, stadyum sponsorumuz Kınık Maden Suları’na, İTSO Başkanımız Yavuz Uğurdağ’a, Mobiliyum AVM Başkanımız Talha Temur Han’a, İnegöl OSB Başkanı Zeki Şahin’e, Yenice OSB Başkanı Nedim İncebay’a ve tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Fotoğrafın geneline baktığımızda İnegöl’ün değerlerine sahip çıkan belli bir kitle var. Az çok demeden, karınca misali niyet ortaya koyuyorlar. Ekonomik sıkıntılara rağmen çocuğunun rızkını kulübümüzle paylaşan herkesten Allah razı olsun.” dedi.

FORMA KAMPANYASI VE AİDİYET: “FİDANLARI BUGÜN DİKİYORUZ”

İnegölspor’un geleceğinin çocuklarla kurulacağını vurgulayan Ademoğlu, sosyal projelerin önemine dikkat çekerek, “Forma kampanyası başlattık ve güzel bir aidiyet oluştuğuna inanıyorum. Kırsal mahallelerde binden fazla çocuğumuza forma ve eşofman ulaştırdık. Önümüzdeki hafta dağıtımlar devam edecek. İnegöllü hayırseverlerimiz bu projeye sağduyulu bir destek veriyor. Kendimize öz eleştiri yapıyorum; İnegölspor’u bir noktada unutturmuşuz. Öğrencilere sorduğumuzda Süper Lig takımlarını söylemeleri beni üzüyor. İnegölspor her zaman birinci sırada gelmeli. Çocuklarımız bu formaları giydikçe, mutluluklarını gördükçe biz de onore oluyoruz. Artık çocuklarımız İnegöl ismini zikretmeye başladı. Fidanları bugün dikiyoruz. İnşallah ilerleyen yıllarda 50-60 bin kişi İnegölspor formasıyla sokaklarda yürür. Bu, şampiyonluk kadar değerli bir konu.” dedi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR’E ÇAĞRI: “İNEGÖLSPOR SİYASET ÜSTÜDÜR”

Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden bugüne kadar destek alamadıklarını açıkça dile getirerek yeni gelen haberle umutlu olduklarını belirtti. Ademoğlu açıklamasının devamında, “Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden bugüne kadar bir kuruş destek alamadık, randevu da alamadık. Benim bir siyasi kimliğim olabilir ama İnegölspor siyaset üstüdür. Randevuyu şahsım için değil, 300 bini aşkın nüfuslu bir şehrin en önemli markası olan İnegölspor için istedik. Büyükşehir Meclis Üyesi arkadaşımız aradı ve yakın zamanda Bursa Büyükşehşir Belediyesi tarafından randevuya olumlu dönüş sağlanacağını iletti. Umutluyuz, destek olacaklarına inanıyoruz. İnegölspor için tüm kapılara gittim, parti ayrımı yapmadım. İnşallah bu süreçte siyasi kimlikler bir kenara bırakılır ve İnegölspor, İnegöl’ün değeri olarak görülür. Görülmezse bunun cevabını biz değil, İnegöl halkı verir. Kahvenin kırk yıl hatırı vardır; İnegöl verilen değeri de unutmaz, verilmediğini de.” dedi.

“ENES BAŞKANLA İLİŞKİLİERİMİZ İYİ, METE TETİK’İ SAYESİNDE BURSA’YA KAZANDIRDIK”

Başkan Kani Ademoğlu Bursaspor’a ve kulüpler arası iş birliğine vurgu yaparak, “Bursaspor bizim şehrimizin takımıdır. Bursaspor’a Süper Lig yakışır. Başkan Enes Çelik ile görüşüyoruz. Oyuncumuz Mustafa Mete Tetik’i görüşmeler sonucunda Nilüfer FK’ya verdik. İlişkilerimiz çok iyi. Bursa’nın tüm şehir olarak Bursaspor’un arkasında durması çok kıymetli. Aynı duruşun İnegölspor için de olmasını isteriz. Buna rağmen futbolcu kardeşlerimiz büyük bir direnç gösterdi ve önemli bir başarı yakaladı.” dedi.

TRANSFER TAHTASINI AÇMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ; “ÖNCELİĞİMİZ İÇERİDEKİ BORÇLAR”

Başkan Ademoğlu transfer yerine mevcut futbolcuların alacaklarını ödemeyi öncelik olarak gördüklerini ifade ederek, “Transfer tahtamız kapalı ve federasyonda üç dosyamız var. İçerideki futbolcularımıza borcumuz varken dışarıdan oyuncu almak bizim kulüp kültürümüze ters. Mustafa Mete Tetik’ten gelen bonservis bedeliyle futbolcularımızın ve teknik heyetimizin alacaklarını ödemek istiyoruz. Amatör lisanslı oyuncu transferi haricinde bir planımız yok. Sezon başında 32 futbolcunun geçmiş dönem ödemelerini yaptık, 17 dosyayı kapattık. Bu sezon futbolcularımızın yaklaşık yüzde 90’ının peşinatı ödendi.” dedi.

“ALTI AYDA YAKLAŞILK 90 MİLYON TL’YE YAKIN ÖDEME YAPTIK”

Kulübün mali yükünü de tüm açıklığıyla kamuoyuyla paylaşan Ademoğlu, “Federasyonda üç dosyamız var. Batuhan Altıntaş sözleşme gereği oynamadan alacak talep ediyor, faiziyle birlikte bu rakam yaklaşık 2 milyon TL oldu. Diğer iki oyuncu İsmail Zehir ve Ali Mert Aydın ile uzlaşmak istedik ancak evrak kabul etmediler. Altı ayda, alt yapı ve her şey dahil yaklaşık 90 milyon TL’ye yakın ödeme yaptık. Bu para İnegöl halkından toplandı. SGK ve sigorta borçlarımız var. Şubat ayına kadar ödenmezse üç puan silme cezası riski bulunuyor. Bu cezayı almamak için mücadele ediyoruz.” dedi.

TEŞEKKÜR VE İKİNCİ YARI MESAJI

Ademoğlu, açıklamasının sonunda basın mensuplarına teşekkür ederek ikinci yarı için umut verdi. “Basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. İnegöl olgusu için şehir şehir, deplasman deplasman bizimle birlikteler. İkinci yarıda daha güzel sonuçlar ve puanlarla görüşmek üzere.”