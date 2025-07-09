Küçükçekmece Belediyesi Muharrem ayı dolayısıyla binlerce vatandaşa aşure ikram etti.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara bolluk ve bereketin sembolü olan aşure ikram edildi. Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde ilki gerçekleştirilen aşure ikramında Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Çebi vatandaşlara kendi elleriyle aşure ikram ederken, ‘’Aşure birlik, beraberlik ve paylaşmanın simgesidir. Muharrem ayının maneviyatını komşularımızla paylaşıyoruz. Bu ayda yapılan ibadetlerin, Yas-ı Matem orucuna niyet eden canlarımızın oruçlarının ve lokmalarının Hak katında kabul olmasını diliyorum’’ dedi.

Aşure standına büyük ilgi gösteren vatandaşlar, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek organizasyonu gerçekleştirenlere teşekkür etti.

İlçenin farklı noktalarında vatandaşlara aşure ikram edilecek

Küçükçekmece Belediyesi Aşevi’nde hazırlanan aşureler yaklaşık bir hafta boyunca; Arenapark AVM önü, Sefaköy metrobüs durağı, Fatih Mahallesi Pazar Alanı, Halkalı Marmaray önü ve Söğütlüçeşme Meydanı gibi ilçenin farklı noktalarında saat 18:00 ile 20:00 arasında vatandaşlara ikram edilecek.