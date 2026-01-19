Küçükçekmece'de bir kişi, çocukların yaptığı kardan adamı alıp götürdü. Şahsın yerinden oynattığı kardan adamın bir kısmı dağılırken, o anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Olay, İstanbul Küçükçekmece'de Söğütlüçeşme Mahallesi Korutürk Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre yoldan geçen kimliği belirsiz bir şahıs önce etrafına bir göz gezdirdi, daha sonra çocukların yaptığı kardan adamı alıp uzaklaştı. Bu sırada kardan adamın bir kısmı dağıldı. Şahsın kardan adamı alıp götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Çocuklar o kadar uğraşmışlardı.

Olay anını anlatan Ömer Gezer isimli bir çocuk, 'Biz burada oturuyorduk, çocuklar bir de o kadar uğraştı. Aldılar. Biri dikizledi yani böyle etrafa falan baktı, diğeri de aldı götürdü. Biz de oturuyorduk, çocuklara yazık oldu yani o kadar uğraştılar' dedi.