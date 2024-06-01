Küçükçekmece’de bir kişi binanın terasında mangal yaparken çatıyı yaktı. Alevlerin yükselmesiyle korku dolu anlar yaşanırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’ndeki 4 katlı binanın çatı katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir adam binanın terasında mangal yapmak için ateş yaktı. Mangaldan sıçrayan kıvılcımlar çatıda yangın çıkardı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar binayı boşaltırken ihbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın diğer binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Panik oluşturan yangın sonucu çatıda maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.