Küçükçekmece Belediyesinin ücretsiz kurslarında eğitim gören eğitim gören öğrencilerin yüzde 80’i istediği okula yerleşerek, hayallerine ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Belediye, ihtiyaç duyulan alanlarda öğrencileri istihdam ederek, iş imkanı da sağlıyor.

Küçükçekmece Belediyesi eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle ücretsiz sürdürdüğü Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları (BESYO) ve Spor Liselerine hazırlık kurslarıyla gençlerin yüzünü güldürüyor. Başarı çıtasının her geçen gün yükseldiği kurslarda, eğitim gören öğrencilerin yüzde 80’i istediği okula yerleşerek, hayallerine ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Küçükçekmece Belediyesi mezuniyetleri sonrası, ihtiyaç duyulan alanlarda öğrencileri istihdam ederek, iş imkanı da sağlıyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen özel yetenek sınavları hazırlık kurslarında öğrenciler, alanında tecrübeli eğitmenler eşliğinde haftada 10 saat eğitim alıyor. Parkur desteği ile sürat, çabukluk, güç, denge, koordinasyon ve dikkat gibi alanlarda 9 ay boyunca salon antrenmanı eğitimine tabii tutulan öğrencilere; fitness, diyetisyen hizmeti, koşu antrenmanı, TYT deneme sınavları desteği ve etüt hizmeti de veriliyor. Kurslardan son 5 yılda bin 830 öğrenci yararlandı.

‘Eğitim aldığım kurumda, öğretmen oldum’

Küçükçekmece Belediyesi Spor Eğitmeni Yunus Emre Dinç, eğitim aldığı kurumda öğretmenlik yapmanın mutluluğunu dile getirerek, “2019 yılında belediyemizin özel yetenek sınavları hazırlık kurslarıyla hayal ettiğim bölüme hazırlandım ve kazandım. 2023 yılında BESYO’dan mezun olup, Küçükçekmece Belediyesi’nde işe başladım. Bu gerçekten mükemmel bir duygu. Burada eğitim aldığım dönemde, arkadaşlarımızla mezun olduğumuzu ve burada başka öğrencilere eğitim verdiğimizi düşünürdük. Tam olarak o hayali gerçekleştirdim. Hayallere bir adım daha yaklaşmayı sağlayan, zorlu süreci kolaylaştıran ve yardımcı olan Küçükçekmece Belediyesi’ne ve Başkanımız Kemal Çebi’ye teşekkür ederim” diye konuştu.

‘Yüzde yüz başarı hedefiyle teorik ve pratik eğitim veriyoruz’

Bu zorlu süreçte tüm öğrencilere disiplinli çalışmayı tavsiye eden Küçükçekmece Belediyesi Spor Eğitmeni Doğukan Yücekaya ise “BESYO, Spor Lisesi ve POMEM hedefleyen tüm gençlere zayıf yönlerini güçlendirmeyi, fiziksel hazırlık yapmayı, motivasyonu yüksek tutmayı, test çözme alışkanlığı kazanmalarını öneririm. Burada yüzde yüz başarı hedefiyle öğrencilere teorik ve pratik eğitim vererek, öğrencilere çok yönlü bir eğitim desteği sunuyoruz. Bu kursun Küçükçekmeceli öğrenciler için fırsat olduğunu düşünüyorum. Ben de bu kurslar sayesinde hayalime ulaştım ve bir eğitmen olarak bu kurumda yoluma devam ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kurslara başvuru yapmak isteyen öğrenciler, 444 4 360/7996 numaralı telefonu arayarak ayrıntılı bilgi edinebilirler.