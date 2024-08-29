Küçükçekmece’de meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği 50 kişinin yaralandığı feci metrobüs kaza anına ait araç içi görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde feci kaza anında çarpmanın şiddetiyle yolcuların etrafa savrulduğu görülüyor.

Küçüçekmece’de sabah saatlerinde meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği 50 kişinin de yaralandığı feci kaza anına ait araç içi kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde ilerleyen metrobüse diğer metrobüsün çarptığı ve çarpmanın etkisiyle toz bulutunun oluşuğu ve daha sonra metrobüs içerisindeki yolcuların kazanın etkisiyle etrafa savrulduğu görülüyor.