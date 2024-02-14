AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın Kanarya Mahallesi’nde gerçekleştirdiği seçim çalışması sırasında yaşanan silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 22 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın geçtiğimiz cumartesi günü bir dernekte gerçekleştirdiği ’Mardinliler Buluşması’ programında uzun namlulu silah ve tabanca ile düzenlenen saldırıda Ebru Güneş isimli kadın ağır yaralanmıştı. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, saldırganları yakalamak için üst üste operasyonlar gerçekleştirmişti. Düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Bugün sabah saatlerinde 4 çocuk şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. 22 şüpheli ise saat 13.00 sıralarında adliyeye getirildi. Yakalananlar arasında saldırıyı yapan 4 şüphelinin de olduğu öğrenildi.

Şüpheliler, ilerleyen saatlerde önce nöbetçi savcılığa, ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılacak.