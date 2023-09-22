Kulak çınlaması, farklı tonlarda meydana gelen uğultuların sürekli olarak duyulmasıdır. Gerçekte bu ses yoktur veya başka biri tarafından duyulmaz ancak bazı problemler yüzünden kişide bu sorun sürekli olarak kendini gösterebilir.

Ses tonunun genel olarak ince bir çınlama sesi olduğu görülür. Bir makinenin çalışması, rüzgar uğultusu, ıslık sesi gibi daha birçok sesle benzer olduğu söylenebilir. Özellikle uzun süreli sessizlik durumlarında bu çınlama çok daha net bir şekilde duyulur.

Kulak çınlaması bazı durumlarda bir psikolojik hastalık belirtisi bazı durumlarda ise işitme organlarda meydana gelen sorundan kaynaklı olabilir. Hastanın çınlamayı dindirmek adına kulağa müdahale etmesi, durumun daha kötü bir hal almasına yol açabilir. Bu yüzden sürekli olarak devam eden ve sadece belirli şartların bir araya gelmesi durumunda oluşan kulak çınlamaları için tıbbi destek almak gerekir.

Kulak Çınlamasının Nedenleri

Kulak çınlamasının nedenleri üzerinde durulurken, öncelikle kulak çınlamasının ne şekilde olduğu anlaşılmaya çalışılır. Bazı kulak çınlamaları sürekli olarak devam ederken bazı çınlamalar aralıklıdır. Aralıklı olan kulak çınlamalarının genel nedeni damar problemleridir. Kulağa yakın ve kulağı besleyen damarlardan herhangi birinde meydana gelen tıkanma veya çeşitli sebeplere bağlı bozukluk, kulak çınlamasının aralıklı bir şekilde görülmesine neden olur.

Sürekli olarak devam eden kulak çınlamaları ise çeşitli kulak hastalıklarının habercisi olarak kabul edilir. Kulakta meydana gelen rahatsızlıkların büyük bir çoğunluğu çınlamaya neden olur. Bunun yanı sıra travmaya bağlı olarak gelişen çınlamalar, yüksek tansiyon ve kolesterol, kulak kiri, uzun süre aynı sese maruz kalma ve yaş gibi faktörler kulak çınlaması sorununa neden olabilirler.

Kulak Çınlamasının Tedavisi

Kulak çınlamasının tedavisi uygulanmadan önce, elbette ki kulak çınlamasının sebebi araştırılmalı ve tedavi bu ortaya çıkarılan sebep üzerinde şekillenmelidir. Özellikle iç kulak hastalıkları nedeniyle gelişen çınlamalar, ilaç tedavisi ve ameliyatla giderilmeye çalışılır. Ülkemizde bu hastalıkların tedavisi konusunda başarı oranı oldukça yüksek olduğu için hasta tedaviye inanmalı ve sadakat göstermelidir.

İlaç tedavisinin yanı sıra medikal ürünlerden yardım alınarak da tedavinin geçirilmesi amaçlanabilir. Maskeleme tedavisi, hibutasyon tekniği, hipnoz ve psikoterapi gibi tedavi yöntemleri de kulak çınlaması için kullanılabilir. Yaşanan travmalar sonucunda ortaya çıkan kulak çınlaması tedavisi için travmanın kulağa ve iç kulağa hasar verip vermediğine bakılır. Eğer herhangi bir hasar yoksa, kulak damlası veya kulak temizleme yöntemiyle tedavi gerçekleştirilir. Travma sonucunda yaralanma söz konusuysa, öncelikle yaralanmanın giderilmesi ve sonrasında kulak çınlaması sorununun devam edip etmediğine bakılır.