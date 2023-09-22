Biyoenerji, enerji talebimizi karşılamaya yardımcı olacak birçok farklı kaynaktan biridir. Ulaşım araçlarının yakıtları, ısı, elektrik ve diğer ürünleri üretmek için kullanılabilen, yakın zamanda yaşayan biyokütle olarak bilinen organik malzemelerden elde edilen bir yenilenebilir enerji türüdür.

BİYOENERJİ ENDÜSTRİSİNİN FAYDALARI

Bol ve yenilenebilir biyoenerji belirli yollarla daha güvenli, sürdürülebilir ve ekonomik açıdan sağlam bir geleceğe katkıda bulunabilir:

Evsel temiz enerji kaynakları sağlamak Plüton Gezegeni Hakkında Bilinen Her şey!

Türkiye’nin yabancı petrole bağımlılığını azaltmak

Türkiye genelinde iş arayanlar

Kırsal ekonomilerin canlandırılması.

BİYOKÜTLE: YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI

Biyokütle, farklı yapıları içeren bitki ve yosun esaslı malzemelerden elde edilen yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Biyokütle, çok yönlü yenilenebilir bir enerji kaynağı olmasının yanı sıra farklı alanlara da hitap eden çalışmaları mevcuttur. Benzin ve dizel gibi fosil bazlı yakıtlara eşdeğer, sıvı taşıma yakıtlarına dönüştürülebilir. Biyoenerji teknolojileri, biyokütle ve atık akımlarından karbonun otomobiller, kamyonlar, jetler ve gemiler için düşük emisyonlu yakıtlara dönüştürülmesini sağlar.

BİYOYAKITLAR: ULAŞTIRMA İÇİN ENERJİ

Biyokütle, ulaşım için biyoyakıt olarak bilinen sıvı yakıtlara dönüştürülebilen bir tür yenilenebilir kaynaktır. Biyoyakıtlar selülozik etanol, biyodizel ve yenilenebilir hidrokarbon “damlatılan” yakıtları içerir. Günümüzde kullanılan en yaygın iki biyoyakıt türü etanol ve biyodizeldir. Biyoyakıtlar uçaklarda ve yolda olan araçların çoğunda kullanılabilir. İşlevsel olarak petrol yakıtlarına eşdeğer olan yenilenebilir nakliye yakıtları, araçlarımızın ve uçaklarımızın karbon yoğunluğunu azaltır.

BİYOPOWER: ISI VE ELEKTRİK İÇİN ENERJİ

Biyopower teknolojileri yenilenebilir biyokütle yakıtlarını, fosil yakıtlarla kullanma gibi işlemleri belirleyerek ısı ve elektriğe dönüştürür. Biyokütle üretmek için içinde depolanan enerjiyi toplamanın üç yolu vardır: yanma, bakteriyel çürüme ve gaz ya da sıvı yakıta dönüştürme. Biyopower, enerji santrallerinde yakılan karbon yakıtlarına olan ihtiyacı dengeleyebilir, böylece elektrik üretiminin karbon yoğunluğunu azaltabilir. Bazı aralıklı yenilenebilir enerji formlarının aksine, biyopower elektrik üretiminin esnekliğini artırabilir ve elektrik şebekesinin güvenilirliğini artırabilir.

BİYORAFİNERİ: YAPILAN GÜNLÜK ÜRÜNLER

Biyokütle, petrol gibi çok yönlü bir enerji kaynağıdır. Biyokütlenin araç kullanımı için biyoyakıtlara dönüştürülmesinin ötesinde, plastikler, yağlayıcılar, endüstriyel kimyasallar ve şu anda petrol veya doğal gazdan elde edilen diğer birçok ürün gibi biyokütle üretiminde fosil yakıtlara yenilenebilir bir alternatif olarak da hizmet edebilir. Mevcut petrol rafinerisi modelini taklit eden entegre biyolojik rafineriler, biyoyakıtların yanı sıra biyo-ürünler de üretebilir. Bu ortak üretim stratejisi, Türkiye biyokütle kaynaklarının kullanımına daha verimli, uygun maliyetli ve entegre bir yaklaşım sunuyor. Biyo ürünlerden elde edilen gelir de katma değer sunmakta, biyo rafineri ülkenin ekonomisini iyileştirmekte ve maliyet açısından daha rekabetçi biyoyakıtlar üretmektedir.