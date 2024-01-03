Başiskele’de mevcut olan Kullar Kültür Merkezi’nin modern tarzda dönüştürülmesini yönelik sürdürülen projede sona geliniyor.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün talimatıyla Mehmetağa Mahallesi Alsancak Caddesi Dereboyu Sokak üzerinde mevcut olan Kullar Kültür Merkezi’nin modern tarzda dönüştürülmesini yönelik sürdürülen projede sona geliniyor. Binanın dış cephe montajı tamamlandıktan sonra çevre düzenlemesi için çalışmalar başladı. Çevre duvarı yapımı ve otopark alanlarının oluşturulmasını kapsayan çalışmaların yakın zamanda tamamlanması bekleniyor. Kullar Yaşam Merkezi’ndeki çalışmaları yakından takip eden Başkan Özlü, teknik ekibiyle birlikte incelemelerde bulunarak son çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sosyal ve kültürel birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak kentin yeni yaşam merkezinde 400 kişilik düğün salonu, kır düğün alanı, 3 eğitim atölyesi, 90 kişilik konferans salonu, seminer salonu, fuaye sergi salonu ve otopark alanları yer alacak.