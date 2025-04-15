Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’ndeki sergi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kursiyerlerinin el emeği, göz nuru eserlerini sanatseverlerle buluşturdu. Katılımcılar yöresel kilim dokuma, peşkir dokuma, seramik biçimlendirme ve sini işleme gibi geçmişin izlerini taşıyan kültürel mirasla yeniden buluşmanın keyfini yaşadı. Açılışta konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, el sanatlarının yalnızca estetik birer ürün olmadığını, aynı zamanda tarihi ve toplumsal bir değer taşıdığını ifade etti. Karaküçük, "Bu tür kültürel eğitim faaliyetleriyle, geleneksel el sanatlarını hem tanıtıyor hem de gelecek kuşaklara aktarıyoruz. Kursiyerlerimizin özverili çalışmaları sayesinde bu miras yaşatılmaya devam ediyor. Hepsine emekleri için teşekkür ediyorum" dedi. Etkinliğe katılan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve eşi Nurdan Soytürk de sergilenen eserleri ilgiyle inceleyerek, kursiyerlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: İHA