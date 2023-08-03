Süleymanpaşa Belediyesinin her mahallede art arda hayata geçirdiği parklardan biri daha törenle hizmete girdi. Kumbağ Mahallesi’ne kazandırılan Kumbağ Parkı, düzenlenen açılış töreni ile mahalle sakinlerinin istifadesine sunuldu.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar’ın ev sahipliğinde düzenlenen açılış törenine, bürokrasi ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda basın mensubu ile mahalle sakinleri ilgi gösterirken, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları Şenol Karaküçük, Gökhan Saygı ve Sabri Çınar da törende hazır bulundu.

Uzunlar’dan parkları koruma çağrısı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, şehrin her noktasında, uygun alan bulunan her mahallede parklar ve dinlenme alanları yapmaya devam ettiklerini vurgulayarak, yapmanın kolay olduğunu, önemli olanın ise mahalle sakinlerinin hayata geçirilen projelere sahip çıkması ve koruması olduğunu hatırlatarak, zarar vermek isteyenlere karşı parkları koruma çağrısı yaptı.

Konuşmasının ardından, Başkan Uzunlar’a teşekkür eden Kumbağ Mahallesi Muhtarı Ekrem Kesim, kendisine çiçek takdiminde bulundu. Daha sonra açılış kurdelesi kesilerek Kumbağ Parkı hizmete kazandırılmış oldu.

Çocuk oyun gruplarının yanı sıra yetişkinler için spor aletlerinin yer aldığı bölüm ve kamelyaların yer aldığı Kumbağ Parkı, mahalle sakinlerine sosyalleşme ve dinlenme imkânı sunuyor.

“Hayırlı ve uğurlu olsun”

Açılış töreni ile ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, “Kumbağ Mahallemize kazandırdığımız, Kumbağ Parkımızı halkımızın hizmetine açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mahalle sakinlerimizin, çocuklarımızın ve gençlerimizin istifadesine sunduğumuz bu değerli proje, keyifli ve neşeli hatıralara ev sahipliği yapacak. Halkımız için yeni buluşma noktası, çocuklarımız için güvenli ve modern bir oyun alanı olacak parkımızın açılışında bizleri yalnız bırakmayan, AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanımız Sezayi Çetin, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanımız Hüseyin Üretürk ve Kumbağ Muhtarımız Ekrem Kesim ile mahalle sakinlerimize teşriflerinden dolayı içtenlikle teşekkür ediyorum. Göz nuru, emek dolu bu parkımız, her yaştan Süleymanpaşalının keyifli vakit geçirebileceği, sosyal hayatın renkli ve huzurlu bir yansıması olacak. Bu güzel projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.