Bursa'da, trafik kurallarını hiçe sayan sürücülerle mücadele amacıyla polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen sıkı denetimde, 225 araç sürücüsüne toplamda yaklaşık 150 bin lira idari ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, şehir genelinde güvenliği sağlamak ve huzuru temin etmek adına titiz bir uygulama gerçekleştirdi.

Denetimler kapsamında, özellikle kemer ve ışık ihlali yapan sürücüler hedef alındı. Kentin çeşitli noktalarında trafiğin güvenliğini sağlamak için görev yapan ekipler, kurallara uymayan sürücüleri tespit etti. Kimi sürücüler kendi canlarını dahi düşünmeden trafiğe çıkarken, bazıları ise alkollü bir şekilde direksiyon başına geçiyordu.

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamada, 225 araç sorgulanarak kurallara uymayan sürücülere yaklaşık 150 bin lira idari ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü, yapılan denetimlerin temel amacının vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak olduğunu vurgulayarak, emniyet kemeri kullanımının trafik kazalarında ölüm riskini yüzde 45, yaralanma riskini ise yüzde 60 azalttığının altını çizdi.