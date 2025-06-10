Yerlikaya, 5 günlük tatil boyunca 3 bin 913 trafik kazası meydana geldiğini 44 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 370 vatandaşımız ise yaralandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya kazaların yüzde 48.1'inin hız ihlali, yüzde 18.5'inin hatalı şerit değiştirme gibi trafik kuralı ihlali nedeniyle yaşandığını belirtti.

Yerlikaya hayatını kaybeden 44 kişinin 14'ünün motosiklet sürücüsü veya motosiklette yolcu konumunda olanlar olduğunu vurguladı.

Yerlikaya son günlerde tartışma konusu olan trafik radarlarının da önemine işaret etti. Can kayıplarının çoğu radar uygulamasının seyrek olduğu bölgelerde meydana gelen kazalarda yaşandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 30 Mayıs-11 Haziran tarihleri arasında 1.485 mobil radar ile hız kontrolü yapıldığını, 2 bin 688’i otoyollarda, 12 bin 465’i de diğer yollarda olmak üzere günde ortalama 15 bin 153 araca hız nedeniyle cezai işlem uygulandığını belirtti.

Yerlikaya, ayrıca seyir hızını düşüren hız uyarı levhalarının gözden geçirilmesi amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile inceleme komisyonu kurduklarını duyurdu. Yerlikaya, "Seyir hızını düşüren hız uyarı levhaları tekrar gözden geçirilecek." dedi.