Kocaeli’de Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık satış alanlarında başta karasinek olmak üzere sivrisinek ve kene gibi zararlılara karşı kapsamlı ilaçlama çalışması gerçekleştiriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını tehdit eden bulaşıcı hastalıkların önüne geçmek amacıyla çalışma yürütüyor. Kurban çadırlarının etrafındaki gübrelik alanlar düzenli olarak ilaçlanarak, tehlikeli haşerelerin üremesi engelleniyor. Böylece, özellikle karasinek gibi vektör özelliği taşıyan canlıların çoğalmasının önüne geçiliyor.

Çayırova, Gebze, Dilovası, Körfez, Derince, Başiskele gibi bölgelerde konuşlandırılan kurban pazarlarında, ekipler günlük periyotlarla düzenli ilaçlama çalışmalarını bayram öncesi ve bayram süresince sürdürecek. Bu kapsamda, söz konusu bölgelerde oluşturulan kurban pazarlarında, ekip üyeleri titizlikle çalışarak sağlık risklerini minimize etmeyi hedefliyor. İlaçlama çalışmalarıyla birlikte, pazarda oluşan atıkların bertarafı da özenle gerçekleştirilerek, her yıl olduğu gibi bu yıl da çalışmalar aynı titizlikle sürdürülecek.