Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Kağıthane’de kurulan kurban pazarında kurbanlıklar alıcılarını bekliyor.

Kağıthane Hamidiye Mahallesi Anadolu Caddesi viyadük altında kurulan Kurban satışı ve kesim yerinde toplamda; 57 adet büyükbaş ve 30 adet küçükbaş hayvan çadırı yer alıyor. Ayrıca kurban pazarında tacirler için; duşa kabinler, tuvaletler, zabıta kontrol noktası, kantin ve mescit de bulunuyor. Kurbanlık alışverişinin yanı sıra pazaryerinde kurban kesimi de yapılabilecek. Kurban pazaryerinde toplamda beş adet kurban kesim konteyneri yer alıyor. Kurban kesimi Kağıthane Belediyesi’nin kontrolündeki uzman kasaplar tarafından hijyenik bir ortamda yapılacak. Kağıthane Belediyesi, ilçede kurulan kurban satış ve kesim alanında insan ve hayvan sağlığı için düzenli olarak denetim, temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Kâğıthane Belediyesine bağlı ekipler alanda her gün yıkama, ilaçlama ve denetim çalışmaları gerçekleştiriyor. Kağıthaneliler ayrıca Anadolu Caddesi viyadük altında kurulan kurban pazaryerinin yanı sıra; Çağlayan, Gürsel, Gazhane, Nurtepe ve Seyrantepe Pazar alanlarını da kurbanlıklarını kesmek için kullanabilecekler.