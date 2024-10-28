Son dönemde, çip talebinin artması ve üretim kapasitelerinin artırılmasıyla birlikte sektör, önemli bir iyileşme göstermişti. Ancak uzmanlar, bu trendin 2025'te yavaşlayacağı öngörüsünde bulunuyor.

Yarı iletkenler, otomotivden tüketici elektroniğine kadar birçok sektörde kritik bir rol oynamaktadır. 2024 yılı itibarıyla, bazı pazar analistleri, talep artışının, özellikle de Çin ve ABD arasındaki ticaret gerginlikleri ve jeopolitik belirsizlikler nedeniyle sürdürülebilir olmayacağını belirtiyor. Ayrıca, enflasyon ve ekonomik yavaşlama gibi makroekonomik faktörlerin de pazar üzerinde olumsuz bir etki yaratabileceği öngörülüyor.

Pazarın geleceği için önemli bir diğer faktör de teknolojik gelişmeler. Yeni nesil 5G teknolojileri, yapay zeka uygulamaları ve elektrikli araçlar, yarı iletken talebini artıran unsurlar arasında. Ancak bu alanlardaki büyüme, küresel ekonomik dalgalanmalarla birlikte dengeleneceği düşünülüyor.

Sonuç olarak, küresel yarı iletken pazarı, 2024'te önemli bir büyüme gösterse de, önümüzdeki yıllarda daha durağan bir seyir izlemesi bekleniyor. Şirketler, bu belirsizlik ortamında stratejik planlamalarını gözden geçirerek, yeni fırsatlar arayışında olacaklar.