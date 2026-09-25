Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, SS Elit Yaşam Konut Yapı Kooperatifi üzerinden vatandaşların dolandırıldığı iddiasıyla 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma kapsamında Ankara, İstanbul, Bursa, Zonguldak ve Antalya’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

17 KİŞİDEN YAKLAŞIK 90 MİLYON LİRA TOPLANDIĞI İDDİASI

Soruşturma dosyasına göre şüphelilerin, kooperatif üzerinden 17 kişiden yaklaşık 90 milyon lira temin ettikleri öne sürüldü. Müştekilere, TOKİ’ye ait bir arsanın SS Elit Yaşam Konut Yapı Kooperatifi’nin mülkiyetindeymiş gibi gösterildiği iddia edildi.

WHATSAPP’TAN TAPU KAYDI GÖNDERDİLER

Soruşturmadaki tespitlere göre şüphelilerin güven sağlamak amacıyla müştekilere WhatsApp üzerinden tapu kayıtları gönderdiği belirlendi. Söz konusu belgelerin sahte olduğu değerlendiriliyor.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, şüphelilerin güven kazanmak için müştekilere WhatsApp üzerinden tapu kayıtları gönderdiği tespit edildi. İncelemeye alınan bu belgelerin sahte olabileceği değerlendiriliyor.

Ankara, İstanbul, Bursa, Zonguldak ve Antalya’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Burcu Çubukçu, Gurbet Özer, Azime Koşar, Gökhan Köklü, Nursena Seyhan, Ruhane Seyhan, Halis Zeybek ve Murat Kolyigit gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında toplam 9 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, dosyaya ilişkin adli süreç sürüyor.