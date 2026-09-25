Son günlerde sosyal medya üzerinden firmaya yönelik yoğun eleştiriler yapıldığını belirten Salacan, tespitin ürünlere dışarıdan bir bulaşma nedeniyle gerçekleştiğini savundu.

“Çok ciddi saldırılara maruz kaldık”

İnegöl’de uzun yıllardır hizmet verdiklerini belirten Mazhar Salacan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Yıllardır bu ilçede hizmet vermekteyiz. Hizmet sektöründe iyi bir yerde, iyi bir konumda olduğumuzu biliyoruz. Fakat son iki günden beri sosyal medya üzerinde bize çok ciddi saldırılar oluyor. Bundan dolayı açıklama gereği duyuyoruz.”

“Bıçak temasından dolayı bir bulaş söz konusu”

Bakanlığın tespitine ilişkin konuşan Salacan, işletmenin et tedarik ettiği kasapta tavuk ve kırmızı etin aynı ekipmanla işlenmesi nedeniyle çapraz bulaşma meydana gelmiş olabileceğini öne sürdü.

Salacan, “Bulaş dediğimiz olay, kasaptan biz hazır et alıyoruz. Bu etten dolayı da bıçak temasından dolayı bir bulaş söz konusu. Yüzde 0,1 gibi bir bulaştan bahsediliyor” dedi.

Et aldıkları kasabın tavuk ve kırmızı eti aynı yerde işlediğini belirten Salacan, aynı bıçağın kullanılmasının söz konusu bulaşmaya neden olmuş olabileceğini ifade etti.

“Kalitemizden ödün vermedik, vermeyeceğiz”

Sosyal medyada firmaya yönelik paylaşımlardan rahatsızlık duyduklarını dile getiren Salacan, İnegöl halkına hizmet vermeye devam edeceklerini belirterek, “İnegöl halkına yıllardır hizmet verdiğimiz gibi bundan sonra da aynı şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz. Kalitemizden hiçbir zaman ödün vermedik, vermeyeceğiz bundan sonra” ifadelerini kullandı.

Salacan, yaşanan durumun düşük oranlı bir bulaş olduğunu savunarak açıklamasını tamamladı.