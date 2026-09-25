Bursa İl Jandarma Komutanlığı unsurları, Gürsu ilçesinde haksız kazanç ve kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik kapsamlı bir istihbarat çalışması gerçekleştirdi. Yürütülen saha takibi sonucunda, bir şüphelinin yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye’ye soktuğu veteriner tıbbi kuş ilaçlarını piyasaya sürerek ticaretini yaptığı belirlendi.

Ev, iş yeri ve 2 araçta arama yapıldı

Kimlik ve adres bilgileri tespit edilen zanlıya yönelik adli makamların izniyle operasyonun düğmesine basıldı. Şüphelinin ikametgâhı, ticari iş yeri ve kullanımındaki 2 ayrı araçta eş zamanlı detaylı arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda çeşitli markalara ait, farklı form ve ebatlarda toplam 422 adet kaçak veteriner tıbbi kuş ilacı muhafaza altına alındı.

Hem adli hem idari yaptırım uygulanacak

Piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 500 bin TL olduğu hesaplanan kaçak medikal ürünlere el konulurken, yakalanan 1 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı. Şahıs hakkında ayrıca mevzuata aykırı faaliyette bulunması gerekçesiyle Gürsu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince idari yaptırım ve para cezası uygulanacağı kaydedildi.

Jandarma teşkilatından konuya ilişkin yapılan bilgilendirmede, toplum ve hayvan sağlığını tehdit eden, kamu maliyesinde kayba yol açan her türlü kaçakçılık faaliyetine karşı sahadaki mücadelenin tavizsiz şekilde süreceği bildirildi.