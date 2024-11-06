Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen "Usta Eller Kocaeli’de Buluşuyor Eğitim ve Yarışma Fuarı"na katılan KO-MEK kursiyerleri, kuaförlük, cilt bakımı, protez tırnak yapımı ve ipek kirpik yapımında yeteneklerini sergiledi.

Fuar, Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Berberler Odası işbirliğiyle Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kocaeli Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) eğitmen ve kursiyerleri de alanda stant açarak, yeteneklerini tanıttı.

Kuaförlük cilt bakım eğitmeni Pelin Nalbant, "3. Usta Eller Buluşuyor Fuarında KO-MEK olarak yerimizi aldık. Kuaförlük alanında öğrenmek isteyeceğiniz birçok teknik eğitimlerimiz arasında yer almaktadır. Kendini geliştirmek isteyen bu alanda meslek sahibi olmak isteyen herkesi KO-MEK kurslarına bekliyoruz. Ustalık ve kalfalık belgesi almak isteyenler için de ilk kez profesyonel cilt bakımı, ipek kirpik yapımı ve protez tırnak uygulaması eğitimlerimizi de veriyoruz" bilgisini verdi.