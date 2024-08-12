Geçtiğimiz hafta Yeniköy sahilinde düzenlenen ‘Perseid Meteor Yağmuru’ etkinliğine katılan bir grup, etkinlik sonrasında Karacabey’in Kurşunlu Mahallesi’ndeki bir koya giderek denize girmek istedi. Ancak sahile ulaştıklarında, yıllar içinde biriken çöplerle karşılaşan duyarlı vatandaşlar, örnek bir harekete imza atarak koyda temizlik yaptı. Karacabey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün de destek verdiği bu gönüllü çalışma sonucunda sahilden 35 çuval çöp toplandı.

Rekor katılımla gerçekleşen ‘Perseid Meteor Yağmuru’ etkinliği kapsamında Bursa ve çevre illerden on binlerce kişi Yeniköy’e akın etti. Bu etkinliğe katılan Burak Özlükurt, Ömer Özlükurt ve Recep Çam, etkinliğin son günü denize girmek amacıyla Kurşunlu yakınlarında az bilinen bir koya gittiklerinde, sahildeki çöplerden rahatsız oldu. Grup, kirliliğe kayıtsız kalmayarak gönüllü bir temizlik hareketi başlattı.

Karacabey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün katılımıyla, bir günde 35 çuval çöp toplandı. Yaklaşık 5 saat süren temizlik çalışmasına Karacabey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Tolga Mutlu, Kurşunlu Mahalle Muhtarı Kadir Civelek ve Kurşunlu İlkokulu Müdürü Önder Tüfekçi de destek verdi.

Kurşunlu Mahalle Muhtarı Kadir Civelek, vatandaşların bu duyarlı davranışının herkese örnek olması gerektiğini vurgulayarak teşekkür etti ve sahilleri kullanan vatandaşları daha hassas olmaya davet etti.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı da çevre kirliliği konusunda herkesin daha bilinçli olması gerektiğini belirterek, “Vatandaşlarımızın duyarlılığı, çevre hassasiyeti konusunda çok güzel bir örnek oldu. Belediyemiz, sorumluluklarını yerine getirmek için çalışıyor; ancak vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olması önemli. Bu gönüllü hareketi başlatan Burak, Ömer ve Recep kardeşimize teşekkür ediyorum. Onlar, sadece çevrelerine çöp atmamakla kalmayıp, başkalarının attığı çöpleri de toplamayı görev bildiler. Biz de onlara destek verdik ve birlikte sahilden 35 çuval çöp çıkardık,” dedi.

Başkan Karabatı, bu tür farkındalık hareketlerinin yaygınlaşması temennisinde bulunarak, çalışmaya katılan herkese teşekkür etti.