Kurşunlu Beldesi'nde Mahalle Muhtarı Rıza Aktaş, Kurşunluspor Başkanı Hasan Aktaş, mahallenin ileri gelenleri ve çocuklar tarafından karşılanan BASKF Başkan ve yöneticilerine, bölgeyle markalaşan çilek ikramı yapıldı. BASKF Onursal Başkanı Ayhan Barışçı’nın da yer aldığı ziyarette tesisleri ve spor sahalarını gezen ekip şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kurşunlu Mahalle Muhtarı Rıza Aktaş, futbol sahasının yatırıma alınarak resmi maçların oynanabileceği bir statüye kavuşması gerektiğini söyleyerek, “Şu an şehirlerimizde ve ilçelerde futbol sahaları noktasında ciddi bir yer sorunu yaşanıyor. Bizde saha var. Ancak futbol oynanmasına elverişli değil. Eğer Kurşunlu’da ki sahamız yapılırsa, bölgede yer alan onlarca kırsal mahallenin çocukları size minnettar kalır” diye konuştu.

BASKF Başkanı Çetin Yıldız ise, “Ben tesisleri çok beğendim. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Futbol sahası zemini oldukça kötü. Arazi eğimli, ancak düzeltilebilir. Biz buraya sentetik çim saha yapılabileceğini düşünüyoruz. Kurşunlu sahamız için Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım Daire Başkanımız Süleyman Şahin’le bizzat görüşeceğim. Bizim için kıymetli olan bürokratımız. Eminim burayı görünce gerekli desteği Kurşunlu’ya verecektir” diye konuştu.