Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin 3-4 Haziran’da gerçekleştireceği BMX Supercross Dünya Kupası yarışları kapsamında ünlü şarkıcılar Cengiz Kurtoğlu ve Murat Kekilli Bike FEST’te sahne alacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, dünyada bisikletin merkezi olduğunu gerçekleştirdiği dev organizasyonlarla tescilliyor.

Dünyanın en prestijli bisiklet yarışları BMX, MTB ve Tour Of’a Sakarya Bike Fest adı altında ev sahipliği yapan Büyükşehir, son olarak dünyanın en heyecanlı bisiklet yarışı olan supercross dünya yarışına imza atacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin talimatıyla Sakarya Bike Fest BMX ilk yarışlarından sonra iki güzel konser organize edildi.

Türkiye’nin önemli sanatçılarından Cengiz Kurtoğlu ve Murat Kekilli Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde yarışların yapıldığı günün akşamında konser vereceği duyuran Başkan Yüce, tüm Sakarya'ya çağrı yaparak, şarkıları hep bir ağızdan söylemek ve heyecanı paylaşmak için Avrupa’nın en kapsamlı bisiklet tesisi olan Ayçiçeği Vadisi’ne davet etti.