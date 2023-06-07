1974 yılında kurulan 1979 yılında Amatör olan 1991-1992 yılında Deplasmanlı Amatör ligde mücadele eden, 1995-1996 sezonunda Bursa Şampiyonu olup averajla 3.ligin kapısından dönen, 2001-2002 sezonunda kurulan Süper Amatör kümede yer alıp Süper Amatör kümede en çok oynayan, 1996-1997 sezonunda Türkiye Şampiyonasında son 4 takım arasına kalarak 3. Ligi kaçıran, 1997-1998 sezonunda Türkiye finallerine giderek Bursa'mızı temsil eden 2017-2018 Sezonunda Bölgesel Amatör ligde oynayan bu sezon 50. Kuruluş yıldönümünü kutlayacak olan Bursa'nın köklü kulübü İnegöl temsilcisi Kurtuluşspor kulüp tesislerinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda tarihi bir karar sonrasında İnegöl Mobilyaspor ile birleşmeye giderek bundan sonra isim değişikliği yaparak 'İnegöl Mobilya Kurtuluşspor Kulübü' olarak Kurtuluşspor tüzel kişiliği altında faaliyetlerini sürdürecek.

BASKF yönetim kurulu üyesi ve Kurtuluşspor eski başkanlarından Ahmet Mestan'ın Divan Başkanlığını, Özden Suvat ve Mert Çevik'in katipliğini yaptığı genel kurulda Semih Yavuz başkanlığında İnegöl Mobilya Kurtuluşspor'un 28 kişilik yeni yönetim kurulu seçildi. Kurtuluşspor Başkanı Yalçın Atalay ve Mobilyaspor Başkanı Fatih Pal konuşma yaparak süreç ile ilgili bilgi verdikten sonra seçimlere geçildi. Tek liste ile yapılan seçimde Semih Yavuz yeni başkan oldu.

İnegöl Mobilya Kurtuluşspor'un yönetiminde şu isimler yer aldı;

Başkan Semih Yavuz, Fatih Pal, Mustafa Bayram, Ali Seymen, Utku Kayalı, Recep Uysal, Ömer Pal, Mehmet Hayat, Bilal Timagur, Serkan Ağdaş, Berkan Şenol, Emre Muşmul, Adem Tetik, Mert Çevik, Said Vural, Sercan Şen, Haldun Tetik, Tolga Tutum, Fatih Öziş, Fatih Yetiş, Ufuk Şen, Nuri Ersan, Bahadır Usluer, Berat Atalay, Arda Armağan, Sercan İrfan, Semih Ferik, Onur Cengiz.

Semih Yavuz başkanlığında yeni yönetim; görev dağılımını ilk yönetim kurulu toplantısının ardından gerçekleştirerek spor kamuoyuna yemekli toplantının ardından duyurulacak.

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