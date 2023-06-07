İnegöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün Yılsonu Sergisi çarşı merkezinde açıldı. Binlerce ürünün izlenime sunulduğu sergiye ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi.

İnegöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün Yılsonu Sergisi İlçe Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, İlçe Jandarma Komutanı Sinan Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, İlçe Milli Eğitim Şube müdürleri İsmail Kayışlı, Halil İbrahim Zengin, İbrahim Çelebi, Serkan çelik ile çok sayıda okul müdürü, kurum müdürü, öğretmen ve vatandaşlar tarafından açıldı.

Sergi ile alakalı olarak bilgi veren İnegöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ömer Göktürk; “Haziran ayının ilk haftası ‘Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ olarak kutlanmaktadır. Bizlerde bu hafta boyunca 01 Haziran’da merkez binamızda Özel eğitim kursu öğrencilerimizin sene sonu gösterisini,3 Haziran günü İnegöl AVM Sergi Salonun da resim kursu öğrencilerimizin Karakalem Sergisini 6 Haziran akşamı 5.mevsim Kültür merkezinde Halk Müziği korosu etkinlikleri ile bugün 7 Haziranda ise kapalı çarşı girişinde Halka açık olarak tüm kurs merkezlerimizin ürünlerinin sergilendiği genel sergiyi gerçekleştirdik. Bu sergimizde dikiş kurslarımızın yaptığı çeşitli elbiseler, el sanatları kurslarımızda yapılan kağıt rölyef, ahşap yakma, ahşap boyama, iğne oyası, tel kırma işleri, keçe çalışmaları, kuaförlük kurslarımızın yaptığı çeşitli saç şekillendirme çalışmaları ve canlı performanslar ile robotik kodlama kursu öğrencilerimizin 3D Yazıcı ile yaptıkları çeşitli ürünler sergilendi. Bu sergimizde yıl boyunca kurslarımıza devam öğrencilerimizin bu kurslarda yaptıkları ürünler sergilendi. Kurslarımıza devam eden kursiyerler istedikleri alanda kursları tercih ederek zamanlarını hoşça değerlendirmekteler ya da çeşitli meslek edinme kursları ile meslek edinerek iş sahibi olmaktadırlar. Bu yıl ilk defa robotik kodlama atölyemizi oluşturarak, öğrencilerimizin kodlama ve yazılım alanında küçük yaşlardan itibaren bu alanda yetişmelerini sağladık. Bu atölyelerde öğrencilerimiz çeşitli kodlama ve yazılım alanında çalışmalar yaparak 3D Yazıcı ile tasarladıklarının çıktısını alabilmekteler. İnegöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 2022 yılında kursiyer rekoru kırarak 50 bin kursiyere ulaştı. Yaklaşık olarak her 6 İnegöllüden biri Halk Eğitimi Merkezimizde Kurs gördü. Bakanlığımızın performans kriterleri kapsamında ilçe nüfusunun %12 si olan 33 bin kursiyere yılın ilk altı ayında ulaştı. 1 Eylül 2022 -7 Haziran 2023 arasında ise 25 bin 652 kursiyer eğitim aldı. İnşallah bu senede kursiyer sayımızı artırarak İnegöl’ümüze daha iyi hizmet vereceğiz” dedi.

Sergi ilçe protokolü tarafından büyük beğeni ile gezildi. Hocalar tarafından yapılan eserler hakkında bilgiler verildi. Vatandaşlar tarafından da beğeni ile gezilen sergi büyük takdir topladı.

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